Un siniestro vial registrado en la tarde del lunes en la Autovía 17 de Octubre, entre las intersecciones de las calles Corrientes y Ameghino, dejó como saldo a una repartidora de 25 años lesionada y trasladada al Hospital Regional Río Gallegos. El hecho involucró a una camioneta Ford EcoSport conducida por un hombre de 67 años y a una motocicleta Motomel roja comandada por la joven. Tras la difusión de las imágenes del accidente en redes sociales del Grupo La Opinión Austral y la posterior ola de comentarios sobre lo sucedido, la propia víctima decidió expresarse públicamente para aclarar la mecánica del choque y responder a las acusaciones vertidas sobre los trabajadores de delivery.

El operativo policial se inició cuando transeúntes y conductores que pasaban por la zona alertaron con señas a los efectivos destinados al patrullaje preventivo. Al arribar a la rotonda, el personal constató el impacto entre ambos rodados y encontró a la joven tendida sobre la cinta asfáltica con dolencias y dificultades para mover sus extremidades inferiores. Ante el cuadro, se solicitó la presencia de una ambulancia para trasladarla de urgencia al nosocomio local, al tiempo que se dio intervención a la División Comisaría Segunda y se notificó telefónicamente a su pareja.

Poco después de ser asistida en el centro asistencial y tener el alta, la motociclista salió al cruce de las especulaciones que comenzaron a circular en las redes a partir de las fotos del siniestro. “A todos los opinólogos que hablan solo por ver la imagen y por ver una mochila tirada al costado de la autovía, mismo la moto: soy la chica del accidente”, comenzó señalando Selene, la protagonista del hecho, en un posteo de La Opinión Austral donde se informaba de lo sucedido.

En su relato, la joven precisó cómo se desencadenó el siniestro mientras cumplía con su jornada laboral. “Yo me frené en la rotonda para esperar a que pasen los autos ya que tenía pedido encima“, explicó sobre su accionar previo a la colisión. Acto seguido, detalló el impacto recibido por parte de la camioneta: “El señor —tenía como unos 70 y moneditas— que maneja la Ecosport me llevó puesta de atrás, todavía no entiendo qué hizo”.

La repartidora advirtió también sobre la gravedad que pudo haber tenido la maniobra del otro conductor en caso de no haber impactado contra su moto. “En el caso de que no me llevara puesta a mí, ¡podía llegar a colisionar con los autos que venían del lado derecho!“, remarcó al referirse al desplazamiento del vehículo mayor en la rotonda.

La motocicleta de la joven terminó debajo de la camioneta EcoSport. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Respecto de su estado físico tras el choque y la atención médica recibida, la trabajadora llevó tranquilidad sobre su salud general, aunque confirmó las secuelas directas del impacto. “Yo estoy bien, la pasaron mal mis pies pero después estoy intacta”, indicó.

Asimismo, la joven aprovechó su descargo para responder a las críticas que recaen sobre quienes trabajan en el rubro de reparto. “Hay que aprender a leer o escuchar antes de opinar, no todos los riders manejamos de manera imprudente”, sostuvo con firmeza.

Para concluir su mensaje, la motociclista reafirmó su compromiso con la seguridad vial y el motivo por el cual extreme los cuidados al transitar cotidianamente por las calles de la ciudad. “A mí me espera mi familia en casa y trato siempre de volver”, cerró la repartidora.

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