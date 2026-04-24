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En medio de la creciente preocupación por amenazas en escuelas y desafíos virales que circulan entre adolescentes, el juez penal juvenil de Río Gallegos, Fernando Zanetta, habló en exclusiva con Radio LU12 AM680 y confirmó que la Justicia ya interviene en múltiples casos y advirtió sobre la gravedad del fenómeno. “Ya la semana pasada tomamos conocimiento de esto y aún antes de que nos lleguen las actuaciones, ya tomamos intervención”, señaló.

El magistrado explicó que la reacción fue inmediata y coordinada con distintos organismos. “Me comuniqué con los defensores de niños, niñas y adolescentes, con la gente del Consejo de Educación y nos pusimos a disposición para ver cómo podíamos aplacar esta cuestión, que entiendo es muy grave”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que no se trata de un problema local aislado: “Sabemos que es un reto viral a nivel nacional, no es algo de Santa Cruz”.

En su entrevista con “La Mañana de LU12” con Pablo Manuel y Victoria Lescano, el juez Zanetta detalló que actualmente hay denuncias concretas en curso. “Hoy tenemos siete denuncias y nos siguen entrando porque sabemos que son muchas más”, indicó, al tiempo que explicó que los casos surgen a partir de pintadas en establecimientos educativos. “Cuando los rectores toman conocimiento de estas pintadas que refieren a futuros tiroteos, formulan la denuncia en sede policial y nosotros intervenimos de inmediato”.

El juez también reveló que, en algunos casos, la reacción inicial no fue la adecuada. “Algunas escuelas tomaron la mala decisión, por desconocimiento, de borrar las pintadas y no iniciar ninguna acción”, afirmó, y subrayó la importancia de actuar rápidamente frente a estas situaciones.

En cuanto a posibles responsables, confirmó que existen identificaciones, aunque evitó profundizar en ese punto. “Tenemos identificados, porque cuando esto se hace masivo los padres hablan con sus hijos y aparecen nombres, pero quiero aclarar que no queremos criminalizar a los chicos”, enfatizó.

Lejos de promover una respuesta punitiva, el magistrado puso el foco en la prevención. “No me sirve someter a un adolescente a un proceso penal por estas cuestiones. Esto hay que trabajarlo mucho más en la prevención que en el hecho consumado”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que la Justicia seguirá actuando: “Vamos a citar a los adolescentes con sus padres y hacer todos los pasos que hacemos siempre”.

Uno de los puntos más sensibles que planteó Zanetta es la percepción errónea que pueden tener los jóvenes sobre este tipo de conductas. “La mayoría lo hace a modo de broma, pensando que pueden suspender clases o evitar exámenes, pero hay que concientizar que no es broma, son cuestiones muy pesadas”, advirtió.

En ese marco, describió la lógica del desafío viral que circula entre estudiantes. “Tiene tres pasos: primero las pintadas, después llevar armas de utilería o de juguete, y el tercer paso es que quien tenga acceso a un arma real la lleve para provocar un tiroteo”, explicó, y calificó la situación como “un hecho gravísimo”.

El juez también vinculó este fenómeno con antecedentes recientes en el país. “Esto ya pasó en Argentina, en Santa Fe un niño ingresó con una carabina a una escuela y causó la muerte de otro adolescente. Todas estas cuestiones son las que queremos evitar”, remarcó.

Amenazas en escuelas: refuerzan la presencia policial en toda Santa Cruz.

En relación a las herramientas institucionales, destacó la implementación de un nuevo protocolo educativo. “Se presentó el protocolo 7.17, ‘Escuelas que acompañan’, que es un instructivo paso por paso para docentes sobre cómo actuar ante distintas իրավիճaciones, desde cuestiones administrativas hasta delitos. Está muy bien hecho”, valoró.

Pero más allá de los dispositivos formales, Zanetta insistió en el rol central de las familias. “Muchos padres están totalmente desconectados de la realidad de sus hijos adolescentes, no controlan el uso que hacen de las redes sociales. La educación empieza por casa, es fundamental”, afirmó con contundencia.

El escrito en uno de los baños del Colegio Industrial 6 de Río Gallegos, este 16 de abril: “Tiroteo mañana 17/04/206 en la escuela, nadie se salva!!”

Desde su función, el juez dejó en claro cuál es el enfoque del fuero penal juvenil. “Nosotros no castigamos a los niños, tratamos de concientizarlos, que se responsabilicen por el error cometido y prepararlos para la vida adulta”, explicó. Y advirtió sobre las consecuencias a futuro: “Estos delitos, cuando son mayores, generan antecedentes que después dificultan conseguir trabajo”.

En esa línea, definió el horizonte de intervención judicial. “Trabajamos hacia una justicia restaurativa: ver cómo el joven repara el daño que causó y cómo la víctima puede aceptar esa reparación”, señaló.

Finalmente, al referirse a otros fenómenos como el grooming y la circulación de contenidos inapropiados entre menores, Zanetta fue categórico: “Son cuestiones gravísimas, que han provocado hasta tentativas de suicidio. Todo esto hay que evitarlo y la intervención de los padres es central”.

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