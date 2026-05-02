Capturaron a Darío “El Loco” Cárdenas, un preso condenado por homicidio que se fugó de la cárcel durante una sesión con el psicólogo La detención se concretó en Trelew tras una serie de allanamientos realizados por la División Policial de Investigaciones. El hombre permanecía prófugo desde el 16 de marzo y quedó a disposición de la Justicia. Se había pensado que podía estar en Santa Cruz.

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La Policía del Chubut detuvo este sábado 2 de mayo a Darío “El Loco” Cárdenas, quien registraba un pedido de captura vigente desde marzo. El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana, cerca de las 8 horas, en el marco de otra causa por hurto agravado.

La División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew realizó dos allanamientos y logró localizar al prófugo en una vivienda ubicada sobre la calle Mamet, en el barrio Menfa. Tras la detención, las autoridades lo pusieron a disposición de la Justicia y prevén su traslado para las audiencias correspondientes.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía del Chubut indicaron que el operativo respondió a tareas coordinadas de investigación que permitieron dar con el paradero del acusado.

La fuga durante una consulta psicológica

Cárdenas se fugó el 16 de marzo desde un consultorio externo ubicado en la intersección de Belgrano al 612 y Chile, en la ciudad de Trelew. En ese momento cumplía una condena de 15 años por homicidio.

El traslado se realizó con autorización judicial para asistir a una consulta psicológica. Durante la sesión, el detenido aprovechó una ventana del primer piso del edificio y escapó sin que el personal policial pudiera intervenir de forma inmediata, ya que la custodia permanecía fuera del consultorio por razones de confidencialidad profesional.

Tras salir del lugar, abordó una motocicleta donde lo esperaba un cómplice y abandonó la zona en pocos minutos. Horas después, la Policía encontró el vehículo en el sector norte de la ciudad.

Búsqueda

Luego de la fuga, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en distintos puntos de la región. Las autoridades evaluaron la posibilidad de que el prófugo se trasladara hacia la provincia de Santa Cruz, debido a la cercanía geográfica y antecedentes previos.

Cárdenas, de 49 años, ya había permanecido prófugo en otra oportunidad antes de su detención en Mar del Plata, donde utilizó otra identidad. Ese antecedente formó parte de las líneas de investigación durante la búsqueda reciente.

Los ministerios de Seguridad de Chubut y Santa Cruz coordinaron controles y compartieron información para dar con su paradero.

Tras la detención, Cárdenas quedó bajo custodia y a disposición de la Justicia. En las próximas horas se realizarán las audiencias para definir los pasos procesales correspondientes.

La investigación continúa para determinar posibles responsabilidades vinculadas a la fuga y la participación de terceros en el escape.

Antecedentes

El condenado recibió una pena de 15 años de prisión por un homicidio cometido en 2021 en Trelew. Según la investigación judicial, ingresó al domicilio de la víctima y efectuó un disparo que provocó la muerte.

En relación con los traslados a consultas externas, el juez Marcelo Nieto Di Biase explicó que el sistema enfrenta limitaciones en la disponibilidad de profesionales dentro de los establecimientos penitenciarios. Esta situación genera derivaciones frecuentes a consultorios externos.

El magistrado señaló que la custodia de los detenidos durante estos traslados corresponde al personal policial y que este tipo de movimientos se realizan de manera habitual.

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