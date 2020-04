Chorizos, milanesas, pollo y la plata de la caja: es la tercer robo que sufre la misma carnicería

Chorizos, milanesas, pollo, la plata de la caja y algunos dólares fue el botín con el que dos delincuentes se alzaron en horas de la noche de ayer, de una sucursal de una cadena de carnicerías de Río Gallegos.

Esta vez, los delincuentes eligieron a la sucursal ubicada en la calle Eva Perón, a metros del gimnasio Juan Bautista Rocha. Como los dueños están cerrando temprano debido a la cuarentena, los malvivientes esperaron hasta las 10 de la noche para usar a la oscuridad de la zona como cómplice y hacer de las suyas.

Rompieron una pequeña ventana del lugar para ingresar y apoderarse de lo que pudieran: algunos cortes de carne, el dinero de la caja (cercano a los mil pesos) y unos 60 dólares que el dueño guardaba fue lo sustraído.

El hecho fue confirmado por el propietario de la cadena, Nicolás Alvarado que dialogó con La Opinión Austral y comentó como supo del hecho. “Como a las 10 de la noche me llamaron y me preguntaron si era el propietario, me dijeron lo del robo y salí enseguida, yo vivo a unas cinco o seis cuadras”.

El dueño de la carnicería corrió a los delincuentes pero se escaparon.

Asimismo, el vecino que también es conocido por haber acogido en su casa a un hombre en situación de calle y darle un plato de comida en un día del padre, hace unos años dijo: “es la tercera vez que nos roban, ahora me lo tomo más light pero no deja de dar bronca”.

Un vecino de la zona indicó que se trataba de dos delincuentes, que serían jóvenes, uno petiso que vestía de colores claros y otro un poco más alto que no alcanzó a ver como vestía. El hombre los vio escapando por los pasillos del barrio Jorge Newbery.

Los malvivientes fueron perseguidos por el propietario del lugar junto con sus amigos pero lograron escabullirse y escapar por los 400 Departamentos.

Del caso tomó intervención el personal de la Seccional Segunda de Policía que realizó las pericias del caso