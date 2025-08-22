Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

15 kilos de marihuana y 200 plantas fueron halladas la semana pasada por la Policía de Santa Cruz, en un allanamiento realizado en un taller ubicado en pleno centro de Río Gallegos, en Fagnano al 300, el viernes 15 de agosto por la noche.

El allanamiento fue realizado el viernes 15 de agosto, en calle Fagnano. FOTO: JUAN PALACIOS/LOA

El operativo, encabezado por la División de Investigaciones junto a Narcocriminalidad y otras áreas de la fuerza, descubrió un complejo laboratorio de marihuana con ventiladores, heladeras, y fuentes de calor para el cultivo de las plantas, entre otras particularidades, además de contar con un bioquímico a cargo de supervisar el crecimiento y tratamiento de la sustancia y una máquina para procesar los cogollos y obtener resina.

Las bolsas ziploc con la marihuana congelada. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

Tal como informara La Opinión Austral, el predio corresponde a una Sociedad por acciones Simplificadas (SAS) que dijo tener los papeles al día para poder cultivar la sustancia pero no la presentó en su totalidad. El responsable del lugar dijo que trabajaba con una ONG en particular pero esto no tendría relación con la causa en trámite.

Para el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, el accionar infringe la Ley de Estupefacientes. “Al narcotráfico se lo combate”, aseguró a La Opinión Austral Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación.

Desde el Ministerio de Salud, en tanto, marcaron que fallaron los sistemas de bioseguridad.

Además, según pudo conocer LOA, el lugar no poseía ningún tipo de habilitación.

Desde la Fiscalía Federal prefirieron ser cautos mientras avanza la investigación.

Por el momento, el predio fue clausurado, pero el lunes hubo una audiencia en la que se le autorizó al dueño a ingresar al lugar para poder continuar con el cuidado de las plantas de cannabis.

No obstante, según trascendió, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, debió excusarse de la causa por poseer cierto vínculo con uno de los responsables de la SAS, el cual podría afectar su imparcialidad en la instrucción del expediente.

Claudio Vázquez, juez federal de Río Gallegos. (Foto: La Opinión Austral).

En ese sentido, quien se hizo cargo de la causa es la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto.

Mariel Borutto, jueza de Tierra del Fuego, se hizo cargo de la causa del laboratorio de marihuana.

De esta manera, la causa prosigue su curso pero ahora con una nueva jueza a cargo, y se aguardan por los informes a distintas instituciones con injerencia en la temática y habilitación: Nacional de Semillas (INASE), Reprocann y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

