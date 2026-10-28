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La búsqueda de José, de 12 años, y Leo, de 10, se concentra en un sector delimitado del río Gallegos, en la zona de La Toma, en Palermo Aike. Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a La Opinión Austral que los perros utilizados durante los rastrillajes marcaron un área que coincide con el lugar señalado por el adolescente de 15 años que estaba con los hermanos el domingo, cuando fueron arrastrados por la corriente.

La precisión sobre el punto donde desaparecieron los niños representa un dato central para orientar las tareas, después de tres jornadas de búsqueda. Según pudo saber este medio, el área delimitada abarca aproximadamente 40 por 40 metros y presenta pozones de hasta siete metros de profundidad.

Cuarto día de búsqueda de José y Leo en Palermo Aike. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

El adolescente había tenido dificultades para indicar con exactitud dónde se encontraban cuando perdieron de vista a José y Leo. La intervención de un equipo médico de Gendarmería Nacional, que habló con los familiares y los chicos, permitió avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y precisar el sector. La ubicación coincidió con la señalada previamente por los perros.

De acuerdo a fuentes de la investigación que hablaron con La Opinión Austral , el estado de shock o una creencia religiosa habrían influido en la demora para aportar esa información. Según esa creencia, revelar el lugar podía hacer que “el mal se iba a apoderar de su alma”. La intervención profesional permitió abordar la situación y avanzar en la identificación del área de interés.

Un área de 40 por 40 metros con pozones de siete metros

Los rastrillajes se concentran en una superficie acotada del río, donde el lecho presenta depresiones de considerable profundidad. Los investigadores descartan, en principio, que los hermanos se encuentren río arriba, ya que en esos sectores no se registran pozones con las mismas características.

Cuarto día de búsqueda de José y Leo en Palermo Aike. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

Un pozón es una depresión del fondo del río que genera una profundidad mayor que la de las zonas cercanas. Puede formarse por la erosión provocada por la corriente y resultar difícil de advertir desde la superficie.

El riesgo radica en que el fondo puede descender abruptamente. Una persona puede avanzar por un sector de poca profundidad y, a pocos pasos, perder pie al encontrarse con una caída pronunciada. La combinación de esos desniveles con una corriente intensa dificulta tanto la permanencia en el agua como las tareas de rescate.

Cuarto día de búsqueda de José y Leo en Palermo Aike. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

Por ese motivo, la delimitación del área permite concentrar los recursos especializados en un sector concreto, sin dejar de lado las tareas complementarias de reconocimiento y control en los alrededores.

Se suman seis buzos tácticos al operativo

Este miércoles, seis buzos tácticos de distintas localidades de Santa Cruz se incorporan a las tareas. Con su llegada, el número total de buzos que intervienen en el operativo asciende a 22: los nuevos efectivos se suman a los 16 que trabajan desde el domingo.

El móvil de LU12 AM680, con Matías Fenelli desde Palermo Aike, informó que los nuevos integrantes llegaron durante la madrugada y se pusieron a disposición para reforzar los rastrillajes.

En el lugar trabajan también equipos de Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Santa Cruz, con tres gomones que recorren las aguas del río. A ellos se suman efectivos de Policía Caminera, el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), Bomberos, Gendarmería y Protección Civil.

El despliegue supera los 100 efectivos y se extiende a otros sectores, entre ellos la zona ubicada detrás de la Escuela de Policía. La búsqueda combina recorridas por el agua, rastrillajes en las orillas y tareas de reconocimiento terrestre.

Drones y tecnología para examinar el río

La investigación también incorpora recursos tecnológicos para delimitar el terreno y examinar sectores de difícil acceso. Fuentes vinculadas al caso destacaron el uso de drones y equipamiento especializado que permite obtener imágenes y referencias del fondo del río.

El comisario mayor Luis Alberto Poblete, jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur, había explicado el alcance de esos recursos durante el operativo.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Para nosotros la utilización de drones nos sirve más que nada para marcar un georreferenciamiento del lugar y sectorizar también las zonas. En este sentido hacemos un barrido en diferentes sectores con estos vehículos no tripulados como para descartar cualquier tipo de anormalidad o movimientos que pueda haber en el lugar”, señaló.

El funcionario agregó que cuentan con tres drones que permiten filmar, fotografiar y establecer referencias geográficas. Según explicó, el material obtenido también sirve de apoyo a los integrantes del GERS para orientar sus intervenciones.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La utilización de estos dispositivos, junto con el trabajo de los perros y la información aportada durante las entrevistas, permitió precisar el área donde se concentran ahora los esfuerzos.

Cómo ocurrió la desaparición de José y Leo

Los hermanos desaparecieron el domingo 25 de octubre, cerca de las 16, cuando estaban en el río Gallegos, en el sector de La Toma, en Palermo Aike. Se encontraban con otros dos adolescentes, de 14 y 15 años.

Según la reconstrucción aportada en el marco de la investigación, los cuatro habían nadado hasta una especie de isla formada por un montículo de tierra en medio del río. Cuando intentaron regresar hacia la orilla, una crecida repentina los sorprendió y la corriente arrastró a José y Leo.

Los otros dos adolescentes lograron salir del agua y dar aviso a sus familiares. Desde entonces, los equipos de emergencia trabajan para localizar a los hermanos.

La información aportada por el adolescente de 15 años fue determinante para establecer el punto donde los niños habrían caído. La coincidencia con la zona marcada por los perros reforzó la delimitación del área prioritaria.

La familia pidió ayuda para encontrar a los niños

Mientras continúa el operativo, los familiares atraviesan horas de angustia y reclaman que se mantengan los esfuerzos para localizar a los hermanos. En una entrevista con el medio La Calle y Vos, la madre expresó su desesperación y pidió colaboración a la comunidad.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Yo nada más le pido que me ayuden a rescatar a mi hijo. Ya son 3 días, ya no sé qué voy a hacer ya sin ellos. Nada más, ayúdenlo a buscarlo”, manifestó.

El abuelo paterno también solicitó que se facilite la colaboración de quienes quieran sumarse a las tareas. “En sí, necesitamos la ayuda, colaboración de todos. No solo de unos. Si hay que pedir ayuda, hay que pedirla. No estamos en eso de ser mezquinos. Hay que ayudar. Somos papá, hoy te puede tocar mañana a vos o al vecino. Tenemos que ser solidarios. Siempre Río Gallegos ha sido solidario con todo”, expresó.

El familiar agradeció el trabajo de quienes intervienen en el agua, pero pidió que se evalúen las posibilidades de sumar más colaboración. También confirmó que profesionales de Salud Mental acompañan a la familia durante la búsqueda.

La madre y el abuelo permanecen en el sector, cerca del acueducto, en un tráiler dispuesto por Vialidad Provincial para asistir a los familiares. El padre de los niños sufrió una descompensación durante la noche del martes y fue trasladado en una ambulancia del Hospital Regional Río Gallegos. Según confirmó el móvil de LU12 AM680 durante la mañana de este miércoles, permanecía en observación.

El acompañamiento del Club Talleres y de la comunidad

La desaparición de José y Leo generó conmoción en Río Gallegos y, especialmente, en el Club Talleres RG, donde ambos participan de las actividades deportivas. Profesores y referentes de la institución acompañan a la familia y manifestaron su disposición a colaborar con la búsqueda.

Desde el club pidieron que se dispongan todos los recursos necesarios para encontrar a los niños. La institución también expresó su acompañamiento a los padres y a los familiares que permanecen en Palermo Aike.

Otros clubes de la ciudad y la comunidad deportiva se sumaron a los mensajes de solidaridad. La Liga de Fútbol Sur, en tanto, resolvió suspender las actividades de fútbol infantil previstas para este martes 27 de octubre y anunció que los encuentros serán reprogramados.

La búsqueda continúa en Palermo Aike

Con la identificación de un área de aproximadamente 40 por 40 metros y la incorporación de seis buzos tácticos, el operativo de este miércoles se concentra en profundizar los rastrillajes en el sector señalado por el adolescente y marcado por los perros.

La presencia de pozones de hasta siete metros de profundidad, las características del cauce y la corriente mantienen la complejidad de las tareas. Mientras los equipos de rescate continúan trabajando, la familia de José y Leo pide que no cesen los esfuerzos para encontrar a los dos hermanos.