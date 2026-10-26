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La búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en el río Gallegos, en el sector conocido como La Toma de Palermo Aike, continúa este lunes con un amplio operativo de rescate. Tras las tareas realizadas durante la noche del domingo, los equipos retomaron los trabajos en el agua a las 5:30, de acuerdo con el protocolo de intervención vigente para este tipo de emergencias.

El despliegue involucra a distintas dependencias de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), Protección Civil y personal sanitario, además de áreas provinciales que colaboran con la logística y la asistencia en el lugar.

Los chicos tienen 10 y 12 años y son hermanos. Desaparecieron el domingo por la tarde, cuando la corriente los arrastró mientras se encontraban en el río junto a otros dos adolescentes, de 14 y 15 años. Ambos jóvenes, amigos de la familia y vecinos del barrio San Benito, lograron salir del agua, pero los niños fueron perdidos de vista.

El operativo de búsqueda se desplegó en el sector de La Toma, en Palermo Aike, tras la alerta por la presunta caída de dos menores al río.

Cómo continúa la búsqueda en Palermo Aike

La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, confirmó que los trabajos se desarrollaron durante la noche y que las tareas en el agua se retomaron a primera hora de este lunes.

“Está Policía de Santa Cruz, el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), la División Operaciones Rurales (D.O.R.), equipos de buceo, Protección Civil, personal sanitario y distintas dependencias de seguridad”, detalló la funcionaria desde el lugar del operativo.

Además de las intervenciones en el cauce, los equipos realizan rastrillajes a pie y en cuatriciclos por la costa, con el objetivo de ampliar el área de búsqueda y revisar distintos sectores de las inmediaciones.

La participación de buzos especializados resulta central en las tareas dentro del agua, mientras que los efectivos de las distintas dependencias se distribuyen en la zona para cubrir las márgenes y los sectores terrestres.

Gordillo precisó que la reanudación de los trabajos acuáticos responde a las pautas de seguridad establecidas para estas situaciones. “Existe un protocolo que amerita no trabajar de noche en agua”, señaló al explicar por qué las tareas se retomaron durante la mañana.

La funcionaria indicó que la familia fue informada sobre la continuidad del operativo y que los distintos equipos mantienen el trabajo coordinado para intentar localizar a los hermanos.

El accidente ocurrió mientras jugaban en el río

La emergencia se produjo este domingo 25 de octubre en el sector de La Toma, en Palermo Aike, a la altura de la Ruta Nacional N.º 40, en las afueras de Río Gallegos.

El alerta ingresó alrededor de las 16 a través del sistema de emergencias 911. Según la información recabada por La Opinión Austral, los dos hermanos estaban en el agua junto a los adolescentes cuando fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente.

Uno de los jóvenes que logró salir del río relató lo sucedido y describió el momento en que el agua comenzó a arrastrarlos. “El agua nos arrastró”, fue parte de su testimonio.

Los adolescentes pudieron ponerse a salvo, pero los niños desaparecieron de su vista. Posteriormente, el joven de 15 años fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos para permanecer en observación y recibir contención.

Los dos adolescentes son amigos de la familia y viven en el barrio San Benito. A su vez, La Opinión Austral pudo saber que de los hermanos desaparecidos, sus padres tienen otro hijo.

A partir de la alerta, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y movilizaron a personal policial, bomberos, rescatistas y equipos sanitarios hacia la zona.

Aunque la superficie parece tranquila, las corrientes pueden arrastrar a quienes ingresan al agua. Las autoridades insisten en la importancia de extremar los cuidados.

Las características de los dos hermanos

Los padres aportaron a la Policía información sobre las características físicas de los niños y la ropa que llevaban al momento de desaparecer, datos que permiten orientar las tareas de búsqueda.

El mayor, de 12 años, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene cabello oscuro y corto y tez morena. Al momento del hecho vestía un conjunto de la Selección argentina.

El menor, de 10 años, mide alrededor de 1,40 metros, también tiene cabello oscuro y corto y tez morena. Llevaba una remera verde y un short negro.

La información aportada por la familia forma parte de los datos disponibles para los equipos que intervienen en el operativo.

Qué fuerzas participan del operativo

La búsqueda reúne a efectivos de distintas áreas de seguridad y emergencia de Santa Cruz. Entre los organismos que intervinieron desde el domingo se encuentran el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) de Bomberos, la Dirección de Operaciones de Bomberos, la Unidad Operativa de Güer Aike y personal de la comisaría de la jurisdicción.

También participan agentes de la Policía Caminera, efectivos de Chimen Aike, integrantes de la División de Operaciones Rurales y personal de la Dirección de Investigación.

A estos equipos se suman la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, personal sanitario y una ambulancia del Hospital Regional de Río Gallegos, que acudió con un médico.

El operativo se desarrolla en un sector que presenta dificultades por las características del cauce y la presencia de pozones. Por ese motivo, desde el Ministerio de Seguridad provincial advirtieron sobre los riesgos del lugar y solicitaron que se facilite el trabajo de los rescatistas.

“Cabe recordar que, se conoce la peligrosidad del sector por la presencia de pozones”, señalaron desde la cartera de Seguridad en un comunicado difundido durante el domingo.

El operativo de búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en las aguas del río en Palermo Aike continuará durante toda la noche. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

La asistencia a la familia y al personal de rescate

Mientras continúa la búsqueda, el Gobierno de Santa Cruz articula la intervención de distintas áreas para atender las necesidades que surgen durante el operativo.

Según informó Gordillo, además de los organismos dependientes del Ministerio de Seguridad, colaboran los ministerios de Salud y Ambiente y de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. La intervención de esta última cartera incluye la provisión de bebidas calientes para los bomberos que trabajan en el agua.

Por su parte, Vialidad Provincial trasladó una casilla para disponer de instalaciones sanitarias destinadas tanto al personal que participa de las tareas como a los familiares de los niños.

La asistencia también contempla el acompañamiento de los padres ante la situación. Durante el domingo, profesionales de Psicología y un trabajador social del Ministerio de Salud y Ambiente se acercaron para brindar contención.

“Estamos trabajando de manera coordinada tanto el personal como el Gobierno hasta que se puedan encontrar a los niños”, remarcó Gordillo.

Piden despejar la zona para facilitar el trabajo de los rescatistas

Desde el Ministerio de Seguridad solicitaron a los vecinos que se retiren del sector donde se desarrolla el operativo para evitar interferencias y permitir que los equipos especializados puedan trabajar con mayor facilidad.

Durante la tarde del domingo, una importante cantidad de personas se había acercado a los cursos de agua de la región para aprovechar las condiciones meteorológicas. La emergencia generó un desplazamiento de vehículos hacia Palermo Aike y complicaciones en la circulación, especialmente en el puesto de Güer Aike.

Las autoridades también advirtieron sobre la peligrosidad de algunos sectores del río, debido a la presencia de pozones, y pidieron respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar. La recomendación busca evitar nuevos incidentes y garantizar que los rescatistas puedan desarrollar las tareas sin obstáculos.

Integrantes del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) realizan tareas de búsqueda subacuática en el río de Palermo Aike.

Protección Civil insistió en la prevención y el respeto de la señalización

En medio del operativo, Gordillo también se refirió a las medidas preventivas que se implementan en las zonas cercanas a espejos de agua de la provincia.

“Protección Civil durante el año pasado colocó cartelería en las zonas aledañas a los distintos espejos de agua. Este año, empezamos muy temprano a hacer el recorrido con la colocación de la cartelería que tuvo que ser reemplazada porque fue vandalizada”, expresó.

La funcionaria señaló que la señalización constituye una herramienta para advertir a la población sobre los riesgos de determinados sectores y pidió respetar las indicaciones preventivas.

“Nosotros como Protección Civil siempre trabajamos en prevención y renovamos la cartelería pero suceden este tipo de situaciones. Así que instamos a la comunidad a respetar la señalización”, concluyó.

“El río se ve manso, pero hay una corriente importante que arrastra todo”

El subjefe de la Policía de Santa Cruz, Luis Bordón, brindó detalles del despliegue, que incluye equipos especializados, drones y búsquedas por ambas márgenes del río para dar con los niños. Además, advirtió sobre los riesgos de la zona y pidió extremar las precauciones.

“La geografía del lugar es complicada y compleja. Para desplazarse, tiene que haber gente que conoce el terreno, porque hay muchos lugares que son pantanosos y peligrosos para circular de a pie”, subrayó.

En ese sentido, precisó: “Es una zona donde nuestro grupo especial realiza el curso que hace anualmente para incorporación de gente para su área. Ellos tienen pleno conocimiento del lugar, por eso están desplegados en la zona, con la apoyatura, como decía, del grupo de Operaciones Rurales, que también son conocedores de la zona”.

El subjefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Luis Bordón, brindó detalles del operativo de búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en Palermo Aike.

En su mensaje a la comunidad, Bordón remarcó la importancia de respetar las medidas de seguridad en Palermo Aike, un espacio natural que recibe visitantes, pero que presenta riesgos debido a las diferencias de profundidad y las corrientes del río.

“Hay que tener las precauciones del caso, porque por ahí se ven zonas que el río no es profundo, pero a pocos metros ya hay una profundidad importante. En cuanto a la correntada en la parte superior, se ve el río manso, pero por debajo corre una corriente importante que arrastra todo lo que lleva y por eso hay evitar este tipo de accidentes”, afirmó.

La búsqueda de los dos hermanos continúa este lunes en Palermo Aike, con la intervención de equipos especializados y distintas áreas del Gobierno provincial. Las tareas se concentran en el río Gallegos y sus márgenes, mientras familiares, rescatistas y autoridades permanecen en el lugar a la espera de novedades.