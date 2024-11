Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de Leonel Agustín Flores, un joven de 25 años oriundo de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, ha conmocionado tanto a su familia como a la comunidad educativa del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) de Catamarca, donde el joven estudia teatro. El caso, que se remonta a agosto de este año, mantiene en vilo a su madre, Beatriz Andrade, quien, tras varios meses sin saber nada de él, realizó una denuncia penal el pasado sábado en la Fiscalía General.

Leonel llegó a Catamarca hace tres años, con la ilusión de continuar sus estudios en la carrera de teatro del ISAC. Sin embargo, en agosto de este año, algo cambió, y desde entonces, su madre no ha vuelto a tener contacto con él de manera habitual.

Según relató Beatriz Andrade en una entrevista al portal El Ancasti, el último contacto con su hijo fue a fines de agosto. En esa llamada telefónica, Leonel le dijo: “Má, estoy en Buenos Aires, estoy bien, no te preocupes. Está todo bien. La otra semana vuelvo a Catamarca”. Fue un alivio momentáneo para Beatriz, quien le pidió que al menos le enviara un mensaje cuando pudiera, para quedarse tranquila. Desde entonces, no volvió a recibir noticias directas de su hijo.

Lo que inquieta aún más a la madre es que, tras ese último contacto, su llamado al celular de Leonel no fue respondido. “Ya no me contesta el celular, eso es lo que más me angustia. Quiero saber al menos que esté bien. No quiero más que eso”, expresó entre lágrimas Beatriz, visiblemente preocupada. A

Lo que más desconcierta a Beatriz, y a quienes la rodean, es que según la información que obtuvo, Leonel habría viajado a Buenos Aires acompañado de un amigo, pero este “amigo” es completamente desconocido para el entorno cercano del joven. “Lo único que sé es que se fue con un amigo, pero ni los chicos del instituto lo conocen. Nadie sabe quién es esa persona. Fue un viaje que hizo con alguien que nadie del círculo de Leonel recuerda”, comentó Beatriz.

Lo curioso es que en varias ocasiones, Leonel había mencionado a sus compañeros que viajaría a Buenos Aires con esta persona, pero sin dar más detalles ni precisiones. La falta de información sobre la identidad de este amigo ha generado aún más incertidumbre en la familia de Leonel. Según los testimonios de sus compañeros del ISAC, el joven siempre fue de mantener contacto con ellos, aunque de manera intermitente. “Leonel a veces tardaba en contestar, pero siempre se comunicaba. Era raro que no respondiera, sobre todo después de la última vez que me llamó”, relató Beatriz.

Desde que Leonel dejó de responder, Beatriz no ha dejado de hacer gestiones para esclarecer el paradero de su hijo. Ha reiterado su preocupación por la desaparición y la falta de pistas concretas que ayuden a entender lo que pudo haber sucedido en esos días entre su última comunicación y su desaparición. “Lo único que me dijeron es que estaba en Buenos Aires, pero nadie sabe qué pasó después“, relató Beatriz y concluyó diciendo: “Yo siempre le decía que me avise cuando llegara a Buenos Aires, que me mandara un mensajito para quedarme tranquila, pero desde esa vez ya no supe más nada”