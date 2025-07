Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En marzo de 2023, la Defensoría Pública de Mayores N° 3 de Río Gallegos solicitó que la causa iniciada contra el pastor Miguel Ángel Triviño, acusado de abuso sexual, sea elevada a juicio.

El caso había sido publicado en exclusiva por La Opinión Austral en marzo de 2021, en una entrevista con Belén, quien a sus 16 años dijo haber sido abusada en reiteradas ocasiones por Triviño.

Los hechos denunciados habría sucedido en el año 2007, cuando concurría a colaborar en la Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero, y aunque en Instrucción la joven logró ser escuchada, más tarde el Juzgado de Recursos decidió revocar el procesamiento entendiendo que su relato no era suficiente, aún cuando las pericias marcaron el trauma que los abusos le generaron.

Si bien el procesamiento fue apelado por el pastor, el fallo de la jueza de instrucción fue ratificado. Triviño nunca fue detenido y llegará en libertad al debate oral que ya tiene fecha y lugar: 20 de noviembre a las 09:00 en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz.

“Hoy quiero contarles qué después de 11 años luchando por mi causa, salió la fecha del juicio contra Miguel Triviño (sigue cómo pastor en Ushuaia – Tierra del Fuego) huyó cómo rata para entorpecer a la justicia”, compartió Belén este domingo a través de las redes sociales.

“En noviembre tengo que viajar nuevamente a Río Gallegos para el juicio, verle la cara a estos dos y al que encubrió mi abuso el ‘señor Bolivar Santos‘ que terminó siendo un testigo más de la causa”, acotó.

“El trauma qué me dejo no se lo deseó a nadie”. BELÉN, DENUNCIANTE

La joven aseguró: “Estoy en paz, con la conciencia tranquila y se qué Dios es mi mejor abogado. Agradecer a las personas que me acompañaron desde el primer momento que decidí hablarlo. Fue una lucha interminable porque muchas veces quisieron buscar la vuelta para sobreseer a Triviño, y no lo lograron porque las pruebas están, se va a hacer justicia, voy a pelearla hasta mi último suspiro“.

“El trauma qué me dejo no se lo deseó a nadie, hoy por hoy trato de estar bien, pero es una pelea constantemente”, reconoció al tiempo que destacó que “pude hablarlo… quien me apoyó desde el primer momento y me dijo que lo denunciara fue mi mamá que ya no está, pero ella en todo momento me dijo: ‘No te quedes callada, no dejes que el miedo te paralice’. Acá estoy firme y a enfrentar este juicio, no me van hacer callar por más poder qué tenga… y si tengo que llegar a la Corte Suprema ahí voy a estar. Quiero justicia por mí, por la inocencia qué me quitaron desde chica“.