Pasaron ocho días de la muerte de Sabrina Ayelén Vega (22), la joven que perdió la vida en circunstancias que son investigadas por la Justicia y la Policía de Santa Cruz. Recientemente, la familia rompió el silencio en medio del dolor y dieron a conocer detalles escalofriantes en torno al caso: “siempre le dijimos a mi sobrina que el muchacho (Maximiliano Oviedo, el detenido) no era para ella” y “mi sobrina murió a las 5 de la mañana”.

A través de averiguaciones de La Opinión Austral, el martes 9 se realizó la autopsia y los resultados arrojaron que Sabrina “falleció a causa de asfixia química con intoxicación por monóxido de carbono producto de la inhalación de humo y gases”. Asimismo, manifestaron que “la chica no presentaba golpes ni otros signos de violencia”, lo que deja en claro que los restos de sangre que tenía en el rostro al momento de haber sido hallada no era producto de una agresión física.

El incendio ocurrió en una residencia de la calle Estrada.

En relación al detenido, que fue atrapado el mismo día de la muerte de la joven , este medio conoció que fue imputado y es investigado por “presunta comisión del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y ser cometido en contexto de violencia de género (femicidio)“. Oviedo fue indagado, se negó a declarar y la jueza Jesica Hernández, subrogante en el Juzgado de Instrucción N° 1 determinó que siga detenido.

La familia rompió el silencio

En declaraciones a Canal 2, una tía de la víctima, madre de una nena de tan solo 5 años, brindó un relato desgarrador y aportó datos claves sobre la investigación que rodea la muerte. La revelación más impactante surge del acta de defunción firmada por el forense Leonardo Aybar. Según el documento, Sabrina “falleció a las 5:00 de la mañana y la policía de Puerto Deseado fue notificada del incendio en la Residencia Estrada recién a las 10:10”.

La tía enfatizó la gravedad de esta diferencia horaria: “O sea que de las cinco de la mañana que mi sobrina padece hasta ese horario esta persona (el detenido) tuvo cinco horas más o menos para pensar qué hacer con el cuerpo de mi sobrina y lo que decide es incendiar el lugar donde estaban“, manifestó.

Personal trabajando en el lugar del incendio.

Además, confirmó que, si bien no tienen acceso completo al expediente, el acta preliminar indicaba que la causa de muerte fue un “paro cardiorrespiratorio producto de un traumatismo“, lo que sugiere que el deceso no fue causado directamente por el humo o monóxido de carbono, como lo mencionaron fuentes consultadas por La Opinión Austral. Además, se mencionó que al ser encontrada, la víctima presentaba “sangre en el rostro”.

El principal sospechoso, pareja de Sabrina desde hace aproximadamente cinco años, fue detenido horas después. La tía describió la relación como “muy inestable” y conflictiva”, y señaló que “toda la familia siempre habló con Sabri y le decíamos que este muchacho no era para ella“.

Sabrina y su novio, actualmente detenido por otra causa.

El hombre, de 26 años, fue encontrado escondido en una zona rocosa de Puerto Deseado y detenido inicialmente por una causa anterior con pedido de captura. No obstante, la familia subrayó que su detención actual está directamente ligada al femicidio: “Está relacionado completamente con el femicidio de mi sobrina“.

Un dato que refuerza la hipótesis de un crimen premeditado es el informe de Bomberos, del cual la familia tiene certeza: “Tenemos certeza por bomberos de que fue provocado el incendio, que fue intencional“. “Yo voy a poner mi voto de fe y mi voto de confianza en que la jueza va a estar a la altura de las circunstancias y va a hacer lo que realmente se tiene que hacer en estos casos”, agregó.

Maximiliano Oviedo en una selfie con un arma de fuego.

Finalmente, comentó: “Lo que vamos a solicitar es la pena máxima que sería perpetua. Y esto sería sin goce del beneficio de la libertad. Esto implicaría buscar que se aplique la figura de femicidio en los agravantes, lo que conlleva una pena mayor a 30 años”.