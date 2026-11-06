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Esta mañana se dio inicio al juicio por la brutal golpiza que sufrió Yanet Costilla el el 23 de marzo de 2025 a manos de su pareja Luciano Iván Cárcamo Giménez, exempleado del Concejo Deliberante. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y la intervención de un vecino fue necesaria para que la joven resulté con vida.

El debate arrancó este viernes 6 de noviembre a las 9:00 horas en las instalaciones de la Cámara Oral -ubicada sobre la calle Malaspina N° 41- de Río Gallegos. El tribunal estuvo presidido por el flamante juez camarista Carlos Albarracín, secundado en el estrado por los vocales titulares Jorge Yance y María Alejandra Vila.

En tanto, la acusación pública en representación del interés social estará en manos de la fiscal Verónica Zuvic, mientras que la defensa técnica del imputado será ejercida por el defensor oficial Emin Charif Sat. Por su parte, la representación de la joven víctima como querellante estará a cargo del abogado Sergio Macagno.

La tapa de La Opinión Austral del 27 de marzo del 2025.

Si bien el ataque a Costilla había sido encuadrado como “lesiones, daños y violación de domicilio” la causa tomó un drástico giro luego de conocerse los registros fílmicos captados por una cámara de seguridad de las inmediaciones. Las imágenes dejan en claro como el imputado agredió de una manera despiadada a la joven, tomándola el cabello, pateándola, pegándole piñas y golpeándole la cabeza contra la pared.

El presidente del juicio dio a conocer que la testigo número 9 iba a declarar de manera virtual debido a que no se encontraba en la ciudad. En un momento, Zuvic solicitó que antes de comenzar con el interrogatorio de los testigos se exhiba los videos incorporados para que “el tribunal tenga una ilustración de los hechos que se ventilan”, dijo.

En relación con el testigo número 3, desde la secretaría anunciaron que no había sido habido por personal de la División de Investigaciones, ya que no fue encontrado en su domicilio, tampoco entiende llamadas y no aparece doble tilde en WhatsApp.

Luciano Iván Cárcamo Giménez y uno de los momentos en los que agredió a la joven. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Ante eso, la fiscal Zuvic mencionó que “es necesario contar con su presencia” y pidió que “si se puede realizar la búsqueda”, refiriéndose a qué hay tiempo para poder continuar buscándolo.

Qué le imputan a Cárcamo Giménez

La secretaria Fernanda Tuñón dio lectura al requerimiento de instrucción con el que fue elevado a juicio y, antes de esto, el tribunal le solicitó al imputado estar atento, dado a que iba a escuchar la calificación legal impuesta por la justicia.

“Se le imputa a Luciano Iván Cárcamo Giménez que el día 11 de octubre de 2024 en el domicilio sito en Honduras 135 de esta ciudad, siendo a las 3:30 horas, aproximadamente, encontrándose junto a su pareja, la señora Janet Costilla, tras una discusión, habría destruido un televisor Samsung 50 pulgadas mediante un golpe de puño. Posteriormente mente habría arrebatado el teléfono celular iPhone 13 de la víctima para arrojarlo provocando así su destrucción”, comenzó la secretaria.

Y continuó detallando que: “Como así le habría manifestado términos amenazantes expresándole que si lo denunciaba quemaría la vivienda, términos por los cuales la víctima sintió temor. Asimismo, que el día 23 de marzo del año en curso, aproximadamente a las 12:38 horas, habría realizado un llamado telefónico su expareja manifestándole ‘me hacés esto, voy ir a tu casa y te voy a matar’, términos por los cuales la víctima sintió temor”.

Carlos Albarracín, flamante juez de la Cámara Oral, preside el juicio.

Ese mismo día, pero a las 12:50 horas aproximadamente, el imputado “habría ingresado sin autorización al domicilio sito en calle Honduras 135 de esta ciudad, previo a dañar una de las ventanas del frente de la vivienda. Y una vez dentro del hogar, la habría agredido físicamente mediante golpes de puño y puntapiés en el rostro y en el cuerpo”.

Además, el escrito continuó describiendo la agresión: “le habría jalado el cabello fuertemente arrastrándola hacia el baño, logrando escaparse la señora Costilla al exterior de la morada por la puerta trasera y encontrándose en el sector lateral, la habría arrojado al suelo para seguir agrediéndola físicamente mediante golpes de puño en la cabeza, puntapiés en la cabeza, un rodillazo en el rostro”, leyó la Tuñón.

Seguidamente, agregó “luego la tomó del cabello y habría golpeado la cabeza de la víctima contra la pared en al menos tres oportunidades, que con todo el accionar descrito el imputado habría intentado terminar con la vida de la víctima, siendo interrumpido en su obrar doloso por la intervención de Martín Ezequiel Valdez, vecino de la señora Costilla”.

Por lo que la calificación impuesta es por “homicidio doblemente agravado por su comisión en contra de una persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa, en concurso real con amenazas y daños”.

Sergio Macagno cuando visitó los estudios de LU12 AM680. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cárcamo Giménez se negó a declarar

Ante la consulta de si iba a dar su testimonio, Cárcamo Giménez dijo que no iba a declarar, por lo que se dio lectura a la declaración que brindó en la etapa anterior. El exempleado del Concejo Deliberante había declarado que hace un año mantuvo una relación sentimental con la víctima, desde mayo o junio de 2024 hasta el hecho brutal que llevó al juicio.

“Durante el tiempo que la conocí a ella, si bien hice un esfuerzo grande por dejar la noche y el alcohol, pero las drogas nunca las pude dejar. En muchas ocasiones, reiteradas, consumía escondidas de ella, por ejemplo, en su casa, en el baño”, había dicho en etapas anteriores, según la lectura de la secretaria Tuñón.

Asimismo comentó que en los problemas que tenían en su relación fue debido al consumo de drogas y alcohol. “Cada vez que estaba bajo los efectos de la cocaína teníamos pequeñas discusiones, pero yo durante todo el año de relación me drogué”.

El defensor Emin Charif Sat, será el abogado de Luciano Iván Cárcamo Giménez. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según la declaración que dio después de la situación del televisor y el celular, con Yanet se distanciaron. Sin embargo, año nuevo lo pasaron junto, incluso cuando ella se fue de vacaciones mantuvieron contacto. “Cuando ella volvió nos empezamos a ver, hicimos un viaje a El Chaltén y nos veíamos todos los días, aunque cada una tenía su casa”.

Sobre el hecho ocurrido el 23 de marzo de 2025, Cárcamo Giménez dijo que horas previas “estaba en casa de ella y a las 19 me fui a casa de mi tía porque ella iba a cenar con la hermana”. En casa de su familiar, “empecé a consumir alcohol aproximadamente desde las 21 horas hasta las dos 2 horas”.

“A esa hora vuelvo a mi departamento y Janet me manda un mensaje diciéndome si quería ir a dormir, que ya se había ido su hermana. A lo que le respondo que no, que ya me había acostado. Siendo las 2:30 horas me escribe mi vecino Iván para que nos juntemos a tomar algo. Como vive al lado, se cruza y comenzamos a consumir alcohol y cocaína hasta las 5 horas que me pasa a buscar una amiga”, dijo en la declaración.

A las 7 volvió a su departamento y, según sus dichos, se volvió a la casa de su vecino, donde continuaron consumiendo hasta el mediodía. “En un momento comenzamos a discutir por mensaje con Janet, me bloquea el WhatsApp y luego me llama ella por llamada común”, mencionó.

Fue luego de esa llamada que Cárcamo Giménez fue e ingresó al domicilio de Janet Costilla. “Empezamos a discutir. No recuerdo mucho porque estaba alcoholizado y drogado, recuerdo por partes. Luego de eso me fui a dormir a la casa de mi amiga Tamara y me quedé hasta las 20 horas, creo”.

La fiscal de Cámara Verónica Zuvic. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego fue cuando lo detuvieron y, según sus dichos, luego una defensora le mostró el video por primera vez en un Juzgado. “La verdad que estoy arrepentido por lo que hice, pero yo nunca quise atentar contra su vida. Yo no sabía que había cámaras, pensé que cuando se referían al video tal vez había cámaras dentro de la casa. Quiero pedir disculpas, decir que siento mucha vergüenza y arrepentimiento por lo que hice”.

“Quiero aclarar que cuando Yanet me llamo y voy a su casa, nunca fui con la intención de agredirla y mucho menos con intención de atentar contra su contra su vida”, manifestó, y ante la consulta de si recuerda cuál fue el motivo por el que se suscitó el conflicto y dijo: “Discutimos por un bloqueo de cuentas sociales, o algo de eso, que en realidad busqqwué una excusa porque yo estaba muy drogado. Los dos empezamos a elevar la voz y mi cuerpo y mente estaban bajo los efectos de la sustancia cocaína”.

Finalmente, pasó a declarar la víctima del brutal hecho, Yanet Costilla, que fue la primera en pasar al estrado para dar su testimonio. En ese momento, se solicitó que se retire al imputado y pidieron a los medios de comunicación presentes que desalojen la sala o, en caso de permanecer dejen de transmitir.