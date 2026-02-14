Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia de Santa Cruz fijó el 1 de abril de 2026 como fecha de inicio del segundo juicio contra el exconcejal de Río Gallegos, Emilio Maldonado, por cuatro nuevos casos de abuso sexual. El exedil ya cumple una condena de 16 años de prisión, impuesta en octubre de 2022 por hechos similares contra dos menores.

La confirmación del nuevo proceso judicial la difundió RP, madre de una de las primeras niñas que denunció a Maldonado en 2020. “Hoy se confirma la fecha del segundo juicio contra Emilio Maldonado, 1 de abril del 2026 por 4 casos más”, escribió en sus redes sociales. La información fue confirmada a La Opinión Austral por el abogado querellante Sergio Macagno, quien confirmó que fue rechazado el juicio abreviado.

El nuevo debate oral abordará cuatro hechos que se sumaron con el avance de la investigación. La segunda denuncia pareció apenas después de la publicación de La Opinión Austral. Y una más, luego, mientras se realizaba el juicio. Y el mismo día de la sentencia otras dos menores se animaron a contar que también fueron abusadas. Con estas denuncias, las causas ya reúnen al menos seis víctimas que declararon ante la Justicia.

El origen del caso que conmocionó a Río Gallegos

La primera denuncia contra Maldonado se presentó el 20 de junio de 2020. En ese momento, una madre acudió a la Policía para denunciar que su hija, de 10 años, había sufrido abuso sexual por parte del entonces presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, integrante del Frente de Todos. La Opinión Austral fue el primer medio en publicar la noticia. El escándalo político e institucional que provocó tiene pocos antecedentes.

Horas después, la mujer decidió hacer pública la acusación en redes sociales. La exposición generó una fuerte conmoción en la capital santacruceña y derivó en una segunda denuncia de características similares, esta vez por el presunto abuso de una niña de 13 años.

La causa avanzó en sede judicial y, en septiembre de 2020, la jueza Valeria López Lestón interviniente ordenó la detención de Maldonado. En octubre de 2022, la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial lo condenó a 16 años de prisión por abuso sexual agravado.

En agosto de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz rechazó el recurso de casación presentado por la defensa y ratificó la condena. De esta manera, la sentencia quedó firme y el exconcejal continúa detenido en la Unidad Penitenciaria N°2, en la periferia de Río Gallegos, desde hace unos tres años y medio.

Cuatro nuevos casos y un proceso que se amplía

Tras la primera condena, otras víctimas se presentaron ante la Justicia. La Fiscalía elevó a juicio cuatro nuevas causas por abuso sexual que se tramitarán en un segundo debate oral.

En octubre de 2024, la Fiscalía de Cámara, a cargo de Verónica Zuvic, propuso un juicio abreviado con una pena de nueve años por estos hechos. El abogado querellante, Sergio Macagno, informó entonces que analizaría la propuesta junto a las familias para definir si aceptaban esa vía o insistían con un juicio oral. Finalmente, fue rechazado para que Maldonado sea enjuiciado en debate oral.

Finalmente, la Justicia avanzó con la fijación de fecha para el debate, que se desarrollará el 1 de abril de 2026. En esta instancia, el Tribunal evaluará las pruebas y los testimonios vinculados a los cuatro nuevos hechos denunciados.

El testimonio de una madre y el reclamo de Justicia

En su reciente publicación, RP recordó el inicio del proceso judicial y cuestionó el accionar institucional en los primeros momentos de la causa. “Me quedé con esa fecha en mi cabeza desde el 19 de junio del 2020, cuando fui a denunciar con mi hija, confiando en que nos iban a proteger. Pero en ese momento vulneraron los derechos de mi hija, archivando la denuncia”, expresó.

La mujer también señaló que, tras hacer pública la situación, enfrentó presiones e insultos. “Tuvimos que soportar persecución, no solo de Grasso y su gente, sino también insultos y amenazas por haberle creído a mi hija y no quedarme de brazos cruzados”, afirmó.

Según indicó, seis víctimas ya declararon en la causa. “Y se logró, porque hoy son 6 víctimas que hablaron y sé que habrán más. Pero acá voy a estar cuando me necesiten, que no están solas”, sostuvo.

Sobre la confirmación del nuevo juicio, expresó: “Hoy no siento felicidad, pero sí alivio por mi hija y por todas las víctimas”. Y cerró su mensaje con una palabra que sintetiza el reclamo que mantiene desde 2020: “Justicia”.

Habló una de las víctimas

Tras conocerse la fecha del juicio el 1 de abril de este año, una de las menores denunciantes, pidió que espera que el resto de las niñas que fueron víctimas de Emilio Maldonado puedan salir avanzar con su vida. “Yo hoy en día pude salir adelante y le pido a dios que las demás nenas puedan salir de esto se que no es fácil pero nada es imposible. Dios ya se está encargando que él sufra en la cárcel… por que humano no es. Me costó muchísimo salir de eso pero hoy en día me hace bien que hablaron porque esto no se va a curar jamás en la vida, pero él jamás va a volver a dañar a una nena mas, porque Dios le va hacer pagar todo”.

Además le dedicó una sentida palabras a su madre. “Yo soy X la hija de R, de la persona que hoy en día tanto admiro, una mujer fuerte y valiente en todo. La verdad, no me alcanzan las palabras por agradecer cada cosa que hiciste por mi sos la mujer más fuerte que conozco y de hierro que por más golpes de la vida hoy seguís acá luchándola por mi”.