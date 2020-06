Una segunda denuncia de abuso sexual complicó más al concejal de Río Gallegos Emilio Maldonado

La situación en torno al presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos se ensombrece. El sábado, en horas de la madrugada, otra mujer se presentó para denunciarlo por abuso sexual contra una menor de edad.

El caso generó un cimbronazo en la sociedad e hizo volver en sus pasos a funcionarios y funcionarias que en la víspera manifestaban su apoyo incondicional a Emilio Maldonado.

Documento exclusivo de La Opinión Austral. La segunda denuncia contra Emilio Maldonado por abuso sexual.

Tal como anticipó en forma exclusiva laopinionaustral.com.ar, eran las 00:15 del sábado, cuando la mujer -a quien identificaremos como 'D'- fue a la Comisaría Sexta de esta capital para decir que en 2018, su hija también había sido abusada por Maldonado, y que no hicieron la acusación porque su esposo no estaba convencido ya que los une una relación de fuerte amistad. Sin embargo, al saber del escándalo desatado el viernes, no tuvo opción más que creerle a su hija, que entonces tenía 10 años.

En esta oportunidad, la madre denunciante sostuvo que, en abril de 2018, su hija acompañó a Maldonado -quien es su padrino- a la casa que estaban cuidando en el barrio San Benito, y que cuando la madre de éste se fue, aprovechó para pedirle que se sentara encima suyo en la habitación. La niña se negó y hubo un violento forcejeo en el que la manoseó.

El personal de la Seccional Sexta notificó al concejal sobre la segunda denuncia.

Esta segunda denuncia fue una bomba. Las madres que denunciaron se pusieron en contacto para darse fuerzas en este proceso que recién comienza. Y dejó en off side a varios funcionarios y funcionarias que durante la noche del viernes, manifestaron su apoyo incondicional a "Buba", como llaman al edil.

Una de las voces más contundentes al respecto la tuvo el concejal Leonardo Fuhr, quien solicitó la renuncia de su par: "Siendo coherente con el cargo por el que fui elegido por el voto popular me demandan dejar de lado mis afectos personales, y acordarme de mi Doctrina Peronista que dice "en la Argentina de Perón los únicos privilegiados son los niños".

Emilio Maldonado presidía el Concejo Deliberante de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA

Por otra parte, el bloque opositor, integrado por la concejal Daniela D'Amico, Pedro Muñoz y Leandro Roquel, pidió una extraordinaria, que se fijó para mañana lunes, cuando se decidirá la aceptación de la licencia de Maldonado y quizás, su separación del cargo.

Mientras tanto, existen cuestionamientos al accionar de la Justicia. Recién luego de que los hechos salieron a la luz con la publicación en redes de la madre de la primera víctima, se dio intervención a las áreas de Niñez y de la Subsecretaría de la Mujer que están brindando contención a las familias.

Por otra parte ayer, una consigna policial se acercó al domicilio que el concejal comparte con su madre, para notificarlo de la existencia de la segunda denuncia, hacerlo fijar domicilio y comunicarle la vigencia de una restricción perimetral.

Será clave en la continuidad de la causa lo que declaren ambas menores en la Cámara Gesell.

Vale recordar que se trata de acusaciones sobre abuso simple, es decir, en los que Maldonado habría aprovechado la oportunidad de estar solo con las menores de 9 y de 10 años para tocarlas por debajo de la ropa interior.

Tal como informó este diario en la edición del sábado, un caso similar se registró en Caleta Olivia, donde el ahora ex concejal Rubén Martínez espera la fecha de juicio oral por el ataque a una niña de nueve años.

Teorías de defensa

Desde el círculo íntimo de Maldonado, dijeron a La Opinión Austral que "la causa está tomada de los pelos" y que "debe ser que la mujer lo quiere ensuciar. Emilio siempre la ayudó con lo que necesitaba. Pero ahora él anda con alguien más y ella no puede aceptarlo".

Sin embargo, estas declaraciones se dieron de forma previa a que se conociera la segunda denuncia. De forma posterior, este medio intentó comunicarse con esa fuente, pero ya no hubo respuesta.

Intervención de Niñez

Las noticias de los presuntos abusos tomaron tal relevancia que, desde la Secretaría de Niñez -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia- se emitió un comunicado.

"Se dio inmediata intervención al equipo técnico interdisciplinario para que realice el abordaje de la situación y brinde la contención a partir del conocimiento de la denuncia", indicaron desde la Cartera social sobre el protocolo de asistencia a las víctimas.

Finalmente, vale mencionar que según pudo saber este diario, en el Gobierno de la provincia siguen de cerca el escándalo, procurando atención a las familias denunciantes