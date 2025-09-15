Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo dejó sin luz a toda la ciudad de Río Gallegos. Una camioneta Toyota Hilux, conducida por un menor de edad sin carnet, se incrustó contra un poste de hormigón del alumbrado público, derribándolo y generando un apagón total.

Siendo las 7 de la mañana del domingo, la Comisaria Séptima fue solicitada sobre calle 22 a la altura de la sede de Ángeles Especiales. A su arribo detectaron que el rodado se encontraba impactado sobre el poste derribado. Cerca de las 10 de la mañana la Policía de Santa Cruz, realizó las pericias correspondientes para darle curso a las investigaciones de por qué se produjo el accidente. Se pudo constatar que las dos personas a bordo estaban bajo los efectos del alcohol.

El estado en el que quedó el rodado. FOTO: DALMA VIDAL / LA OPINIÓN AUSTRAL

Este lunes por la mañana, el Juez de Faltas de la Municipalidad de Río Gallegos, Dr. Norberto Fernández, explicó cómo ingresó el procedimiento y cuáles serán los pasos a seguir. “La imputación es por conducir sin estar habilitado, siendo un menor de edad, y con la colisión que es de público conocimiento. La responsabilidad parental es total: los padres deberán responder por los daños y las sanciones económicas”, señaló el magistrado.

El vehículo quedó secuestrado y permanecerá retenido hasta que los responsables legales se presenten en el Juzgado de Faltas para realizar el trámite correspondiente.

Fernández precisó que el artículo 81 del Código de Faltas establece agravantes en los casos donde se verifiquen daños a bienes públicos o infraestructura urbana, lo que será contemplado en la sanción. “En este caso hablamos de un poste de hormigón del alumbrado público que pertenece a Servicios Públicos. Por lo tanto, será esa empresa la que realice el reclamo correspondiente a los responsables”, aclaró.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

El juez también destacó la gravedad del hecho: “Está claro lo que refleja esta situación: un menor al volante, sin licencia, y un apagón que afectó a toda la ciudad. Eso será tenido en cuenta al momento de aplicar las multas”.

De verificarse la infracción, se impondrán multas económicas y los padres, como responsables legales, deberán afrontar tanto las sanciones administrativas como los costos que correspondan a los daños ocasionados.

Tapa de la Opinión Austral – Lunes 15 de septiembre.