Después de que este martes, los nueve vocales del Tribunal Superior de Justicia ordenaron la inmediata liberación de Roberto Neil, familiares de Franco Cuevas se manifestaron en la Plaza San Martín de Río Gallegos.

En noviembre de 2025, la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos condenó a Roberto Neil a 11 años de prisión efectiva por el asesinato de Franco Cuevas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado, por ser cometido con un arma de fuego, hecho ocurrido en junio de 2023 dentro de la concesionaria Oasis.

Tapa de La Opinión Austral del sábado 24 de octubre del 2026.

Por mayoría, los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Yamila Borquez, resolvieron rechazar íntegramente los planteos de nulidad formulados por la defensa, dieron lugar al pedido de pena de la Fiscalía y revocaron la prisión domiciliaria que Neil mantenía durante el debate. Allí, a partir de la lectura del fallo, el comerciante quedó detenido.

El Tribunal Superior de Justicia a pleno. De izquierda a derecha: Daniel Mariani, José Antonio González Nora, Juan Lucio de la Vega, Sergio Acevedo, Gabriel Contreras (presidente del TSJ), Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández y Fernando Basanta.

Ahora, la familia apunta contra Ariel Nolasco Contreras Agüero, Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula E. Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta, Sergio Edgardo Acevedo, José Antonio González Nora y Juan Lucio Ramón de La Vega, los vocales del TSJ que en la audiencia de casación decidieron ordenar la libertar de Neil.

“Estamos angustiados porque es algo que no consideramos. Estamos muy enojados y estamos decididos a ir por todo. Queremos que él vuelva a estar preso”, expresó Carla Cuevas, hermana de Franco Cuevas, a La Opinión Austral.

“Estamos esperando que nos den los fundamentos que, según el tribunal, los orienta a que ellos le puedan dar la libertad a Roberto Neil, siendo que ellos como vocales saben que él es un homicida. Estamos esperando eso para poder recursar y para poder, por supuesto, apelar en contra de esto. Estamos en total desacuerdo”, afirmó.

Cabe recordar que los fundamentos se darán a conocer el próximo 17 de noviembre y hasta que llegue ese día, la familia Cuevas continuará realizando diferentes acciones pacíficas para visibilizar su reclamo.

“Nosotros pedimos justicia y que Roberto Neil vuelva a estar preso como tiene que ser, que los vocales del Tribunal Superior de Justicia vean si puedan intervenir nuevamente en esta causa porque que es demasiado sospechoso que los nueve vocales consideren que fue en legítima defensa. Solicitamos que se vea urgente, así como le dieron la liberación urgente, pedimos que sea urgente, estén comprometidos con lo que ellos hicieron, de darle la libertad a Roberto Neil sabiendo que es un homicida”.

“Queremos que ellos revean la causa, queremos que esto traspase las pantallas, que llegue a todos los lugares y que la justicia esté comprometida en esto“, concluyó.