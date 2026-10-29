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Este jueves 29 de octubre, los equipos que participaban del operativo en Palermo Aike encontraron el cuerpo del segundo de los hermanos que habían desaparecido el domingo, luego de ser arrastrados por la corriente del río Gallegos. El hallazgo se produjo en cercanías del puente, durante las tareas de rastrillaje que se desarrollaban en la zona.

La localización se sumó al hallazgo de José, de 12 años, cuyo cuerpo había sido encontrado durante las últimas horas del miércoles, según pudo saber La Opinión Austral. Este jueves, durante los sobrevuelos realizados con el helicóptero incorporado al operativo, se divisó desde el aire uno de los cuerpos y se avanzó con las tareas para localizar al otro niño.

Con el hallazgo de ambos hermanos, concluyó la búsqueda que movilizó durante cinco días a fuerzas de seguridad, equipos de rescate, organismos provinciales y vecinos. En el lugar se mantuvieron las actuaciones correspondientes y la asistencia a los familiares.

Cómo se desarrolló el operativo de búsqueda en Palermo Aike

La búsqueda comenzó el domingo 25 de octubre, cuando José y Leo desaparecieron en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, a unos 30 kilómetros de Río Gallegos. Desde entonces, el dispositivo se amplió con la incorporación de personal especializado y herramientas para rastrear tanto el cauce como las márgenes del río.

Durante las primeras jornadas, los equipos concentraron las tareas en un sector delimitado a partir de los testimonios de los adolescentes que estaban con los hermanos cuando fueron arrastrados por la corriente. La zona presenta pozones de entre dos y siete metros de profundidad, fuertes corrientes y obstáculos naturales que dificultaron las tareas subacuáticas.

No cesan los rastrillajes tanto en agua como por tierra.

Los buzos debieron trabajar con visibilidad prácticamente nula, avanzando mediante el tacto para revisar el fondo del río. Las bajas temperaturas, los sedimentos y la presencia de ramas y raíces representaron riesgos adicionales durante las inmersiones.

El operativo incluyó a la Policía de Santa Cruz, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Protección Civil, personal sanitario y grupos especializados. También se incorporaron embarcaciones, drones, una cámara subacuática y una ecosonda para orientar los rastrillajes.

El helicóptero se sumó a la búsqueda este jueves

En el inicio de la quinta jornada, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, llegó a Palermo Aike junto al jefe de Gabinete, Pedro Luxen, para acompañar el despliegue y dialogar con los equipos que trabajaban desde el domingo.

Luego, ambos participaron de un sobrevuelo del río a bordo del helicóptero que se incorporó al operativo durante la mañana. La aeronave permitió ampliar la observación desde el aire y revisar sectores del área de búsqueda.

El sobrevuelo formó parte de las tareas que se desarrollaban en paralelo con los rastrillajes terrestres y acuáticos. Durante esa jornada se produjo el avistamiento de uno de los cuerpos, mientras el personal continuaba con el procedimiento para localizar al segundo niño.

El hallazgo del segundo cuerpo cerca del puente

El segundo cuerpo fue localizado por personal de rastrillaje de la Policía de Santa Cruz en cercanías del puente, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo.

El hallazgo se produjo mientras los equipos continuaban trabajando en el sector del río donde se había concentrado la búsqueda. Tras la localización, se desarrollaron las actuaciones correspondientes y se mantuvo la presencia del personal interviniente.

La búsqueda había sido reforzada con nuevos buzos y recursos técnicos para revisar el fondo del cauce. Las condiciones del río obligaron a organizar relevos y limitar los tiempos de exposición de los especialistas que ingresaban al agua.

Cómo desaparecieron José y Leo en el río Gallegos

Los hermanos tenían 12 y 10 años y se encontraban junto a dos adolescentes, de 14 y 15 años, cuando ocurrió el hecho el domingo por la tarde.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los cuatro habían llegado hasta una elevación de tierra en medio del cauce, a la que identificaban como una isla. Cuando intentaron regresar, la corriente arrastró a José y Leo, mientras que los adolescentes lograron salir del agua y alertar sobre lo sucedido.

Los equipos de rescate rastrillan el perimetro delimitado como punto cero en Palermo Aike FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El aviso dio inicio al operativo que se extendió durante cinco jornadas. Los testimonios de quienes acompañaban a los niños permitieron precisar el área de búsqueda y orientar las tareas de los equipos especializados.

El pedido del abuelo y el acompañamiento de la comunidad

Durante los días de búsqueda, la familia recibió asistencia sanitaria y acompañamiento psicológico. Los padres sufrieron descompensaciones y necesitaron atención médica mientras permanecían en la zona.

En una entrevista con LU12 AM680, Emilio Virreira, abuelo materno de los niños, había pedido el apoyo de la comunidad y una cadena de oración para que los hermanos fueran encontrados.

Emilio Virreira, abuelo de los nenes hablando con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Sé que no se llena con palabras la pérdida de un hijo. Los que me ven son padres de familia y entenderán la situación; hay ratos en los que no hay palabras de consuelo. Solo pido a Dios y a la comunidad una cadena de oración para que las cosas se hagan como corresponde y los podamos encontrar”, expresó.

El abuelo también agradeció el trabajo de los rescatistas y la colaboración de los vecinos. En ese contexto, destacó el esfuerzo de los buzos que trabajaron en las frías aguas del río y la incorporación de recursos para avanzar con la búsqueda.

El Club Talleres de Río Gallegos, donde jugaban al fútbol los dos hermanos, acompañó a la familia y canalizó una colecta para afrontar los gastos derivados de la situación.

El mensaje de Claudio Vidal a la familia Virreira

Tras conocerse el desenlace de la búsqueda, el gobernador Claudio Vidal expresó sus condolencias a los familiares y agradeció a quienes participaron del operativo.

“Quiero expresar mi más profundo pesar y acompañar de corazón a la familia Virreira en este momento de enorme tristeza que enluta a toda nuestra comunidad. No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso como el que hoy atraviesan”, manifestó.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, en diálogo con La Opinión Austral.

También reconoció el trabajo de los equipos de rescate, las fuerzas de seguridad, las instituciones y los vecinos que colaboraron durante las jornadas de búsqueda.

“Agradezco especialmente a cada una de las personas que participó de la búsqueda, a los equipos de rescate, las fuerzas de seguridad, las instituciones y los vecinos que se sumaron y colaboraron incansablemente”, señaló.

Por último, aseguró que el Gobierno provincial continuará acompañando a los familiares: “Mi abrazo sincero a la familia y seres queridos. Seguiremos acompañándolos y brindándoles toda la contención que necesiten. Q.E.P.D.”