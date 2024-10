Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio se desató la noche de este lunes en la Comisaría Primera de la ciudad de Río Gallegos. De acuerdo a la información que trascendió, un colchón se prendió fuego en un calabozo y tuvo que ser rápidamente apagado por los agentes, dos de los cuales fueron llevados de manera preventiva al Hospital Regional.

Según indicó el Comisario Mayor y Director de Relaciones Públicas, Orellana, a VILL VEL Producciones, todo indicaría que se trató de un accidente. En el hecho, además del personal de esta comisaría, intervinieron efectivos de la Jefatura Policial, del Comando Radioeléctrico y de Bomberos.

“Se habría originado un incendio sobre un colchón de los detenidos, el cual fue inmediatamente apagado por el personal de guardia de la Comisaría Primera, pero requirió la presencia de unidades que estaban de servicio en otras dependencias para garantizar la seguridad de todos”, comentó.

En total, 11 detenidos debieron ser retirados del lugar donde se desató el fuego y trasladados a otra oficina de la misma dependencia para su debido resguardo. “No fueron trasladados a otro lado”, precisó Orellana.

1 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral. 2 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral. 3 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral. 4 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral. 5 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral. 6 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral. 7 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral. 8 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral. 9 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Y agregó: “Una vez que se reacondicione el calabozo, se limpie y se establezcan las condiciones para que estén alojados, serán ingresados nuevamente. Por el momento, no fueron asistidos por personal de salud porque fueron evacuados inmediatamente para garantizar su seguridad y evitar que se escapen”.

Por su parte, el Comisario General Aguero indicó al mencionado portal que los bomberos están realizando todas las diligencias para determinar cómo se inició el incendio. Asimismo, confirmó que se trasladó a dos policías al nosocomio local.

No obstante, aclaró: “Están bien; se llevaron de forma preventiva para asegurarnos de que no tengan nada. Fue consecuencia del uso de los matafuegos y de la temperatura y el humo del colchón, que es tóxico”, y remarcó: “Seguramente estarán en observación. Por suerte, no hay que lamentar víctimas”.

En cuanto a los aprehendidos, precisó que “están a disposición de la justicia. Hay algunos que están procesados y otros a la espera de pasar al Servicio Penitenciario Provincial“.