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La búsqueda de César Agustín Aguilar Pérez y Alfredo Abel Morales Roa volvió a concentrar este miércoles un importante despliegue policial en Río Gallegos. Desde las 10:00, efectivos de la Policía de Santa Cruz y personal de la División Investigaciones comenzaron un nuevo rastrillaje en el barrio Vial y sectores cercanos, además de recorrer la zona y consultar a vecinos en busca de información que permita establecer el paradero de ambos hombres.

El operativo se produjo luego de que una captura de video, obtenida de manera exclusiva por La Opinión Austral, permitiera ubicar a Morales Roa en un supermercado del barrio Evita en días próximos a su desaparición. Ese registro se transformó en una nueva referencia para los investigadores, que buscan reconstruir los últimos movimientos conocidos del hombre de 81 años.

Bomberos bajando de una autobomba. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

A partir de esa información, los investigadores ampliaron el radio de búsqueda y comenzaron a trabajar sobre distintos sectores de la ciudad, sin descartar ninguna posibilidad y procurando obtener nuevos testimonios que puedan aportar datos concretos.

Un agente durante un rastrillaje en el barrio Vial. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el despliegue de este miércoles no estuvo limitado exclusivamente a Morales Roa. Durante las recorridas, los efectivos también consultaron a vecinos sobre César Agustín Aguilar Pérez, quien permanece desaparecido desde hace varias semanas y cuya búsqueda continúa activa.

La última foto de César Aguilar en su trabajo. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En el caso de Aguilar Pérez, se trata de un hombre de 58 años, de aproximadamente 1,70 metros de estatura, contextura mediana, tez trigueña y cabello semilargo con canas. Las características físicas forman parte de la información difundida para intentar facilitar su identificación ante cualquier eventual avistamiento.

La búsqueda de César comenzó semanas atrás y desde entonces se realizaron distintos rastrillajes en sectores urbanos y costeros de Río Gallegos, además de tareas de investigación orientadas a reconstruir sus últimos movimientos.

Alfredo Morales Roa en el supermercado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los elementos que adquirió especial importancia en esa investigación fue una cámara de seguridad que habría registrado a Aguilar Pérez caminando hacia el sector de la ría local, en inmediaciones del barrio del Faro. Ese dato llevó a desplegar procedimientos con participación de distintas áreas y organismos, entre ellos personal de Bomberos, Prefectura Naval Argentina y Protección Civil.

Sin embargo, los resultados de esas primeras búsquedas fueron negativos y el operativo se fue ampliando progresivamente hacia otros sectores de la capital santacruceña.

Ahora, el barrio Vial se incorporó nuevamente al mapa de los procedimientos. El objetivo de los efectivos es doble: por un lado, realizar un rastrillaje territorial en busca de indicios que puedan resultar relevantes y, por otro, obtener información directamente de los vecinos, especialmente de aquellas personas que pudieran haber observado a alguno de los dos hombres durante los últimos días.

Efectivos ingresando a un baldío en busca de algún indicio que permita dar con los vecinos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La tarea puerta a puerta adquiere especial relevancia en una investigación de estas características. Un testimonio aparentemente menor, una persona que recuerde haber visto a alguno de los desaparecidos o incluso un dato referido a un recorrido pueden convertirse en una pieza importante para reconstruir una secuencia que todavía presenta numerosos interrogantes.

En el caso de Morales Roa, la investigación sumó recientemente una referencia visual concreta. El hombre, de 81 años al momento de su desaparición, fue registrado por las cámaras de seguridad de una conocida cadena de supermercados ubicada en el barrio Evita. En las imágenes se lo observa realizando compras y desplazándose por el interior del comercio con un changuito.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La aparición de ese registro permitió obtener una de las últimas imágenes conocidas del vecino y aportó información sobre su vestimenta. Tal como lo informó La Opinión Austral, de acuerdo con las capturas obtenidas del circuito cerrado del establecimiento, Morales Roa habría estado vestido con un tapado o abrigo largo de color oscuro, un gorro de lana también oscuro y una bufanda alrededor del cuello. Además, llevaba pantalón largo en un tono claro o gris.

La difusión de estas características busca facilitar su reconocimiento y permitir que cualquier persona que haya tenido contacto visual con él pueda aportar información a los investigadores.

Una búsqueda que reúne cada vez más recursos

El nuevo rastrillaje se suma a una serie de acciones que la Policía de Santa Cruz viene desarrollando desde que fueron denunciadas las desapariciones.

En ese marco, durante la tarde del martes se realizó una reunión de trabajo en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz, destinada específicamente a evaluar y fortalecer las acciones para localizar a Aguilar Pérez y Morales Roa.

Las autoridades en la sala de situación de Jefatura. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El encuentro fue encabezado por el subjefe de Policía, comisario general Luis Bordón, y contó con la participación de autoridades de distintas áreas vinculadas con la seguridad y la investigación.

Participaron representantes de la Superintendencia de Seguridad, la Superintendencia de Judicial e Investigaciones, la Dirección General Regional Sur, la Dirección General de Investigaciones y la Dirección General de Operaciones Policiales.

Durante la reunión se realizó una evaluación integral de las diligencias desarrolladas hasta el momento. También se analizaron los resultados obtenidos y se definieron nuevas acciones operativas destinadas a profundizar la búsqueda durante los próximos días.

La decisión de reunir a las distintas áreas responde a la necesidad de concentrar recursos y evitar que las investigaciones avancen de manera aislada. La desaparición de dos personas en circunstancias diferentes requiere líneas de trabajo específicas, pero también una coordinación general que permita aprovechar cada elemento disponible.

Desde la Jefatura de Policía se indicó que continúan destinándose recursos humanos y logísticos para profundizar las tareas.