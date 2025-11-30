La semana pasada comenzó a desarrollarse el juicio por la muerte de Soledad Maidana, integrante del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) quien falleciera en un violento siniestro vial, ocurrido la mañana del 22 de febrero en el corazón del barrio Fátima, en Río Gallegos.

El vehículo en el que iba Soledad, un Volkswagen Bora, fue impactado de costado por una camioneta Toyota Hilux, que conducía Ivar Martens, joven imputado por el homicidio.

El caso conmocionó a la capital de Santa Cruz. El fallecimiento de Maidana, de tan solo 26 años y madre de dos hijos, causó profundo dolor y congoja en la comunidad. Por estos días, sus familiares y amigos reclaman que el responsable de su muerte reciba una pena ejemplar.

Luis Maidana, padre de Soledad, junto a su familia y allegados, volvieron a manifestarse este domingo en el izamiento dominical. Allí, tras el acto cívico, habló con La Opinión Austral.

Soledad Maidana era madre de dos menores de edad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Lo vivimos con todo el dolor que solo quienes pasan por esto pueden entender”, explicó Maidana al repasar la primera semana del juicio. Recordó que el debate comenzó el miércoles 26 con las testimoniales y la exposición de documentación clave, pero que el jueves fue “la peor parte” para toda la familia: presenciaron la presentación del médico forense Echandi y las imágenes de la autopsia de Soledad. “Es terrible ver a la hija en una camilla para determinar la causa de muerte”, relató.

Ivar Martens limpiándose las lágrimas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El padre de la joven se detuvo especialmente en una aclaración que buscó repetir públicamente: la versión de que Soledad habría muerto por una botella incrustada en el pecho “no era cierta”. Señaló que el forense fue categórico y que él mismo presenció la secuencia completa: “Su pechito no tenía nada, estaba íntegra. Ella fallece por una fractura en la base del cráneo”. Para Maidana, insistir en desmentir esa versión era necesario porque “podía dejar mal parada su figura”.