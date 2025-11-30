La familia de Soledad Maidana envió un mensaje a los jueces en la previa de los alegatos: “No la vuelvan a matar por segunda vez”
Luis Maidana, padre de la joven que murió en un siniestro vial en febrero de 2024 en el barrio Fátima, relató cómo vivieron la primera semana del juicio contra el conductor imputado, Ivar Martens. Exigió que la causa sea caratulada como homicidio simple con dolo eventual y afirmó que las pruebas “fueron contundentes”. Este lunes se realizarán los alegatos.
La semana pasada comenzó a desarrollarse el juicio por la muerte de Soledad Maidana, integrante del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) quien falleciera en un violento siniestro vial, ocurrido la mañana del 22 de febrero en el corazón del barrio Fátima, en Río Gallegos.
El vehículo en el que iba Soledad, un Volkswagen Bora, fue impactado de costado por una camioneta Toyota Hilux, que conducía Ivar Martens, joven imputado por el homicidio.
El caso conmocionó a la capital de Santa Cruz. El fallecimiento de Maidana, de tan solo 26 años y madre de dos hijos, causó profundo dolor y congoja en la comunidad. Por estos días, sus familiares y amigos reclaman que el responsable de su muerte reciba una pena ejemplar.
Luis Maidana, padre de Soledad, junto a su familia y allegados, volvieron a manifestarse este domingo en el izamiento dominical. Allí, tras el acto cívico, habló con La Opinión Austral.
“Lo vivimos con todo el dolor que solo quienes pasan por esto pueden entender”, explicó Maidana al repasar la primera semana del juicio. Recordó que el debate comenzó el miércoles 26 con las testimoniales y la exposición de documentación clave, pero que el jueves fue “la peor parte” para toda la familia: presenciaron la presentación del médico forense Echandi y las imágenes de la autopsia de Soledad. “Es terrible ver a la hija en una camilla para determinar la causa de muerte”, relató.
El padre de la joven se detuvo especialmente en una aclaración que buscó repetir públicamente: la versión de que Soledad habría muerto por una botella incrustada en el pecho “no era cierta”. Señaló que el forense fue categórico y que él mismo presenció la secuencia completa: “Su pechito no tenía nada, estaba íntegra. Ella fallece por una fractura en la base del cráneo”. Para Maidana, insistir en desmentir esa versión era necesario porque “podía dejar mal parada su figura”.
Respecto al desarrollo del juicio, afirmó que las pruebas exhibidas fueron determinantes: “Ni siquiera las pruebas presentadas por la defensa le fueron a favor al imputado Ivar Martens”. Destacó la testimonial del perito psicólogo Mendioca, quien evaluó al conductor y sostuvo que estaba “con todas las facultades, con pleno acto de conciencia”. La defensa intentó contrarrestarlo con una psicóloga y un psiquiatra —este último declarando por videollamada desde Córdoba—, pero “no tuvieron la contundencia” del perito oficial.
Uno de los testimonios que consideró clave fue el de la doctora Estefanía Luque, de UDEM, quien asistió a las víctimas en el lugar del hecho. Según reconstruyó, manifestó que solo alcanzó a verificar que su acompañante se colocara el cinturón y que viajaban “a exceso de velocidad”.
Sobre el pedido de la querella, Maidana fue enfático: la familia sostiene que corresponde un homicidio simple con dolo eventual. De acuerdo con su interpretación, Martens actuó entendiendo el riesgo que generaba y desoyó reiteradas súplicas de los otros ocupantes para que bajara la velocidad. También rechazó cualquier especulación económica vinculada a la aseguradora si la causa se encuadra como dolosa: “A nosotros nos importa tres bledos la plata. La vida de un hijo no se negocia”. “Aunque tengamos que comer arroz de acá a que me muera, vamos por el homicidio simple con dolo eventual“, enfatizó.
En el cierre, dejó un mensaje directo al Tribunal Oral, integrado pro los jueces María Alejandra Vila, Yamila Bórquez y Marcelo Bersanelli, que este lunes escuchará los alegatos. “Solo les voy a pedir al jurado que no la vuelvan a matar a Soledad por segunda vez cuando tengan que aplicar la sentencia”, concluyó.
Está previsto que este lunes las partes den sus fundamentos y potenciales pedidos de pena. Tal como informara La Opinión Austral, de no mediar inconvenientes ni contratiempos, como ocurrió con la condena a Roberto Neil este mismo mes, cuando se paralizaron los tiempos procesales debido al temporal que azotó la provincia, la sentencia contra Martens se conocería el 9 de diciembre, teniendo en cuenta el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Se prevé que la querella, representada por el abogado Gabriel Giordano, pida una pena que se encuadre dentro de la escala del homicidio simple con dolo eventual, que puede ser de 8 a 25 años de cárcel, y es la calificación que reclama la familia de Soledad Maidana que debe tener la causa.
Las otras partes en dar sus alegatos este lunes serán la representante del Ministerio Público Fiscal, Verónica Zuvic y la defensa, a cargo de Jesús Moroso y Héctor Rippa.
