Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cuerpo de Luis Alberto Figueroa, el joven oriundo de la provincia de Córdoba de 20 años que sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en una obra de construcción de la localidad de Puerto Deseado, fue sometido a una autopsia en la morgue judicial de Río Gallegos, el sábado pasado a horas de la mañana. En estos momentos está siendo trasladado nuevamente a la ciudad portuaria. La familia cordobesa del hombre va a contratar una empresa funeraria para efectuar el traslado al norte del país.

Figueroa falleció alrededor de las 16 horas del miércoles 13 de febrero en el Hospital Distrital, tras que los médicos le realizaran maniobras de reanimación por 60 minutos. El hecho se produjo alrededor de las 14:55 horas y fue alertado al personal que se encontraba de guardia en la Comisaría local, quienes se acercaron de manera inmediata hasta un domicilio que se encuentra en etapa de construcción y está ubicado en Almirante Brown N° 1217, entre las calles Patagonia y Doctor Fernández.

Los uniformados que acudieron a la vivienda, encontraron a Figueroa tendido en el suelo, inconsciente, pero aún con pulso. Los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación y lo trasladaron de urgencia al centro de salud de la ciudad deseadense, donde estuvo internado por una hora. Tras el fallecimiento, Camila, la novia del joven, expresó su dolor a través de redes sociales: “Me dejaste con muchos recuerdos hermosos y te llevaste una parte de mi, siempre te voy a amar”, escribió la mujer.

De acuerdo a las averiguaciones de La Opinión Austral, Luis Alberto Figueroa vivía hace algunos años en la ciudad portuaria, en el barrio Randisi, pero era oriundo de Córdoba. Un tío del joven de 20 años contactó a la Policía de Santa Cruz e informó que van a coordinarse entre la familia para contratar un servicio funerario que traslade el cuerpo desde Puerto Deseado hasta la provincia cordobesa, donde le darán el último adiós y lo sepultarán.

En este sentido, una fuente policial que habló con este medio dio a conocer que la autopsia se realizó el sábado por parte del doctor Francisco Echandi, del Cuerpo Médico Forense de Río Gallegos, que depende del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. El doctor que hace las autopsias en la localidad deseadense está de licencia actualmente, según habían informado a este medio.

Cabe destacar que, en el marco de la investigación, en el lugar del accidente trabajaron peritos del Gabinete Criminalístico y se convocó a personal especializado en energía de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) para determinar las circunstancias exactas del suceso que conmocionó a los vecinos y vecinas de la zona norte de la provincia santacruceña. Las autoridades que hablaron con La Opinión Zona Norte le quitaron responsabilidad a la empresa.

“Hubo comentarios que apuntan a SPSE como responsable, pero no es así, eso queremos que quede claro. La vivienda era particular, no está relacionado con SPSE, los profesionales acudieron a la vivienda por pedido de la dependencia policial”, dio a conocer la fuente consultada. La obra es de un hombre de 39 años llamado Diego Oscar Picq y en ese momento estaba a cargo de Miguel Ángel Vilas de 59 años, Los hombres fijaron domicilio a disposición del juez Sergio Poisson del Juzgado local.

Finalmente, la fuente relató que “lo que pasó con este chico es un accidente laboral, una falla humana” y dio a conocer que una vez que el cuerpo de Figueroa llegue a Puerto Deseado le van a avisar a los familiares cordobeses. “La familia se había comunicado y querían saber cuando iba a estar acá el cuerpo porque iban a mandar a una empresa funeraria para hacerse cargo del traslado hasta Córdoba”, comentó. La idea de la familia es darle el último adiós y sepultarlo en Unquillo, la ciudad en que nació y se crió.