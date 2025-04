Veteranos de Malvinas sobre los isleños: “Son usurpadores, no ciudadanos con libre determinación”

Este 2 de abril, Río Gallegos recordó con solemnidad el 43° aniversario de la Guerra de Malvinas. En un acto cargado de emotividad y fuertes definiciones, veteranos, autoridades y vecinos se reunieron en el Monumento a “Los Caídos en Malvinas” para rendir homenaje a quienes lucharon por la soberanía. Eduardo Chorrero, presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Soldado José Honorio Ortega”, fue tajante: “Hay más de 80 países que apoyan el encuentro de ingleses y argentinos para discutir Malvinas. Que empiecen de una vez”, exigiendo que el gobierno de Javier Milei retome el diálogo con Reino Unido. También rechazó cualquier reconocimiento a la autodeterminación de los kelpers: “Que les hagan entender que son usurpadores y no ciudadanos con libre determinación”.

Chorrero criticó el reconocimiento a los soldados continentales, afirmando: “Si no se fue a Malvinas, no se fue a Malvinas” y defendió a los combatientes en las islas: “¿Cómo se pueden comparar con José Honorio Ortega, que entregó todo, o con Raúl Agustín Vázquez, que sintió cómo las bombas hacían temblar la tierra donde estaba parado?”. Además, se mostró inflexible sobre su estatus: “Quieren tener los mismos honores, pero no lo pueden lograr. Y hay gente del gobierno que tiene la posibilidad de decir que son veteranos de guerra. No lo son, ni lo serán”.