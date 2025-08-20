Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Policías de Santa Cruz serán sancionados por la jefatura luego de haber protagonizado una violenta agresión a un joven en Río Gallegos, el pasado fin de semana, en el marco de controles vehiculares realizados en distintas partes de la ciudad.

Según pudo conocer La Opinión Austral, todo sucedió cerca de las 06:00 horas en calle Alberdi al 1600. Allí, un joven que había escapado del control vehicular estacionó su automóvil y estaba por ingresar a su domicilio cuando fue demorado y golpeado por cuatro policías.

En la filmación se logra apreciar cómo los efectivos, de la División de Operaciones Motorizadas y de la Unidad Policial de Prevención Local, suben las escaleras que llevan al domicilio y hacen descender al joven. Al menos dos de ellos lo agreden mediante golpes de puño.

Fragmento de uno de los videos donde se ve a efectivos policiales golpeando a un joven.

La víctima, de 23 años e identificada como Joel fue trasladada a un patrullero y llevada a la Comisaría Sexta. Junto al joven, también demoraron a un menor de 15 años, de nombre Miguel. Ambos fueron aprehendidos por “atentado y resistencia a la autoridad“, según el parte policial.

El joven agredido presentó “lesiones visibles en distintas partes del cuerpo“, consta en el acta. Debió ser trasladado al hospital para su atención, antes de ser conducido a la seccional.

En el lugar también intervino Tránsito Municipal, secuestrando el auto del joven.

En la causa intervino el Juzgado Penal Juvenil, que dispuso que Joel, tras ser atendido por un médico, recuperara su libertad sin quedar demorado en la comisaría. En cuanto al menor, este fue entregado a sus padres.

Tras la viralización de los videos, la Jefatura de Policía de Santa Cruz repudió lo sucedido a través de un comunicado, además de informar que, ante la gravedad de los hechos, se iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar a los agentes y aplicar las sanciones administrativas que correspondan.

El comunicado completo

Después de los videos viralizados, la Policía emitió un comunicado:

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad en general, y a los medios de comunicación en particular, que en relación con los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente en la ciudad capital, en los cuales se observa a efectivos policiales agrediendo físicamente a una persona, esta Institución considera imprescindible expresar su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial.

Es política de esta Jefatura de Policía sostener con firmeza el compromiso institucional con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al uso racional, proporcional y legal de la fuerza. Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos mencionados, se recepciono la denuncia judicial pertinente al damnificado, se ha dispuesto de manera inmediata el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, a través de la Dirección General de Asuntos Internos con el fin de identificar a los agentes intervinientes y establecer con precisión sus responsabilidades individuales.

Asimismo, se informa que, se aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan surgir del avance de las investigaciones en curso.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su voluntad de actuar con total transparencia ante situaciones que comprometan el accionar de sus miembros y reitera que no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público.

Finalmente, se exhorta a la comunidad a mantener la confianza en las instituciones y se reitera el firme compromiso de esta fuerza con la legalidad, el profesionalismo y el respeto hacia la ciudadanía.”

