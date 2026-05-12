Marcelo Félix Curtti ingresó este martes a las 13 horas al Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por el crimen de Aníbal Cepeda, el jubilado petrolero de 72 años cuyos restos fueron hallados el fin de semana en un complejo habitacional ubicado sobre calle Moyano al 500.

El traslado del único detenido se realizó bajo custodia policial y forma parte de las primeras medidas judiciales luego de los procedimientos realizados por la Policía de Santa Cruz y el Cuerpo Médico Forense.

Curtti bajó de un patrullero esposado con la cabeza cubierta por la capucha de la campera verde. Caminó hacia la puerta del Juzgado vistiendo pantalón azul oscuro y zapatillas deportivas blancas sin cordones.

La causa es investigada por el juez subrogante Gerardo Giménez, quien deberá resolver en los próximos días la situación procesal del sospechoso.

This browser does not support the video element.

En el juzgado el juzgado le leerán los cargos por lo que está detenido y se lo acusa y tendrá la posibilidad de hablar por primera vez ante la Justicia.

Con la declaración indagatoria de este martes comienza a correr el plazo judicial para que el magistrado defina si procesa al detenido y bajo qué calificación legal continuará la causa.

Entre los elementos que analiza la Justicia se encuentran el ocultamiento de los restos, la edad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Marcelo Curtti ingresó al Juzgado N° 1 de Río Gallegos esposado, acusado por el asesinato del jubilado Anibal Cepeda. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

También se esperan los resultados de la autopsia y de nuevas pericias criminalísticas para determinar cómo fueron las últimas horas de Aníbal Cepeda y si hubo más personas involucradas.

El hallazgo de los restos en Río Gallegos

La investigación comenzó tras la denuncia por desaparición presentada por la esposa de Aníbal Cepeda a principios de mayo en la Comisaría Primera de Río Gallegos.

Anibal Cepeda, la víctima. Félix Marcelo Curtti y el lugar donde ocurrió el hecho. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante la madrugada del domingo, efectivos policiales ingresaron al complejo habitacional de la calle Moyano al 500 y encontraron restos humanos dentro de bolsas ubicadas en un pozo ciego. En el operativo trabajaron agentes de Criminalística y personal del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), dependiente de la Superintendencia de Bomberos.

El comisario Luis Poblete (de espaldas) siguiendo el procedimiento. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Horas después, la investigación avanzó con un segundo hallazgo en un terreno ubicado sobre calle Pellegrini al 500, donde encontraron otras partes del cuerpo de la víctima.

El procedimiento que se hizo en la casa abandonada de la calle Sarmiento. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Las pericias quedaron a cargo del médico forense Francisco Echandí, quien realiza la autopsia para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y otros elementos relevantes para la causa judicial.

Quién es Marcelo Curtti

Marcelo Félix Curtti permanece detenido y hasta el momento es el único sospechoso en el expediente judicial, aunque los investigadores no descartan la participación de otras personas.

Félix Marcelo Curtti en una de sus fotos de las redes sociales. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según información incorporada a la causa, Curtti se presentó ante la Justicia durante el fin de semana luego de que el Ministerio de Seguridad difundiera un pedido de averiguación de paradero.

El acusado es oriundo de la provincia de Buenos Aires y llegó a Río Gallegos tras ser trasladado desde una cárcel federal a la Unidad Penitenciaria N°15 mientras cumplía condenas por robo y estafas.

Marcelo Félix Curtti fue capturado por la Policia de la Provincia de Santa Cruz.

Además, trabajó como personal de maestranza en el Ministerio de Economía provincial y actualmente realizaba ventas ambulantes en el barrio Belgrano.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Curtti y Cepeda se conocieron en el casino de Río Gallegos, lugar al que ambos asistían con frecuencia.

La hipótesis que investiga la Justicia

Los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis vinculadas al móvil del crimen. Una de las líneas de investigación apunta a un posible interés económico.

De acuerdo con testimonios recolectados en el entorno de la víctima, Cepeda habría comentado en el casino que había cobrado una indemnización millonaria vinculada a su actividad en el sector petrolero.

La Justicia también analiza las circunstancias en las que fueron encontrados los restos y el motivo por el cual algunas partes del cuerpo fueron separadas.

Mientras tanto, peritos y efectivos policiales continúan con las tareas de relevamiento en la zona comprendida entre las calles Moyano y Pellegrini, donde vecinos aseguraron haber visto a Curtti días antes de los hallazgos.