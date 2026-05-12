Un macabro y estremecedor asesinato sacude a Río Gallegos. Aníbal Cepeda, un vecino jubilado petrolero de 72 años de edad, apareció desmembrado en un complejo habitacional de la zona de la costanera y, por el caso, detuvieron a un “amigo” del casino al que concurría asiduamente.

El caso es seguido por La Opinión Austral desde el minuto uno de la denuncia por la desaparición, realizada a principios de mes por la esposa de Cepeda en la Comisaría Primera, hasta los últimos detalles que aparecen en la causa tras la aparición de los restos del vecino y la detención del principal sospechoso, aunque hasta el momento no se descarta que hubiera más personas involucradas en el brutal asesinato.

Tal como lo informó este diario, fue entre la madrugada y la mañana del domingo que el personal de la Policía de Santa Cruz ingresó al complejo habitacional ubicado sobre la calle Moyano al 500 de nuestra ciudad capital y, en un pozo ciego, encontraron dentro de bolsas algunos restos de quien sería Aníbal Cepeda.

En un trabajo coordinado entre agentes de Criminalística y del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), dependiente de la Superintendencia de Bomberos, los restos fueron recuperados y puestos a disposición del Cuerpo Médico Forense.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 11 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La segunda noticia estremecedora llegó cerca del mediodía. Fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral explicaron que las manos y la cabeza de Cepeda habían sido halladas en un terreno ubicado en Pellegrini al 500, precisamente a la vuelta del complejo habitacional donde había ocurrido el primer hallazgo.

En las redes sociales Curtti se mostraba como un fanático de las motos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En la causa intervino además el reconocido médico a cargo del Cuerpo Forense, Francisco Echandí, quien realizó las primeras pericias en el lugar del segundo hallazgo junto a los restos encontrados en el complejo habitacional. Fuentes consultadas por este diario indicaron que por estas horas se encuentra realizando la autopsia correspondiente al cuerpo de Cepeda para tener un reporte preliminar que podría ayudar a Gerardo Giménez, juez de la causa, a determinar cuál fue la causa de muerte del vecino, la data de muerte y, por ejemplo, establecer si, además de haber sido asesinado, fue torturado en vida.

El principal sospechoso

Marcelo Félix Curtti es el único detenido por la causa, aunque no se descarta que podría haber actuado con algún cómplice.

Curtti se entregó a la Justicia entre gallos y medianoche durante el fin de semana, una vez que el Ministerio de Seguridad divulgara el alerta por averiguación de paradero a través de las redes sociales.

Curtti es oriundo de la provincia de Buenos Aires y llegó a Río Gallegos cuando fue trasladado desde una cárcel federal a la Unidad N°15, mientras purgaba una pena por robo y estafas.

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El sospechoso llegó a ingresar al Estado provincial y, hasta hace un tiempo, trabajaba como personal de maestranza en el Ministerio de Economía. Actualmente trataba de ganarse el “mango” vendiendo tortillas en el barrio Belgrano de esta ciudad.

En las redes sociales, Curtti se mostraba como un amante de las motos. Además, no ocultaba su pasión por Boca Juniors, mostrando fotos de sus familiares con algunos jugadores de esa entidad y también exhibía un fuerte activismo en el sindicalismo estatal.

Curtti es un cliente habitual del casino. Muchos lo veían en horas de la tarde jugando a la ruleta electrónica y, en ese lugar, es donde conoció a Cepeda.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que Cepeda era un “hombre tranquilo que no molestaba a nadie” y algunos de los clientes habituales señalaron que habría “ventilado que había cobrado una indemnización millonaria de la petrolera en la que trabajaba”, por un monto cercano a los 200 millones de pesos.

¿Cuál es el móvil?

Si bien es temprano para sacar conclusiones sobre la motivación de una persona para terminar con la vida de otra, las circunstancias personales tanto de la víctima como del presunto victimario dan cuenta de un móvil económico.

En ese sentido, por estas horas se analizan algunas teorías en torno a la separación de las manos y la cabeza de Cepeda del resto del cuerpo.

El juez Gerardo Giménez llegando al lugar del hallazgo. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Una de las hipótesis es que el asesino lo habría hecho para que los restos no fueran identificados en caso de ser encontrados y otra, más macabra y que motivaría el móvil económico, es que habría utilizado las huellas dactilares y los datos biométricos de la víctima para poder acceder a las potenciales billeteras virtuales que podría tener Cepeda, aunque claro, todavía es materia de investigación.

La indagatoria

Actualmente Curtti pasa estas horas tras las rejas y se espera que, en la mañana de este martes, sea trasladado a las instalaciones del Juzgado de Instrucción N°1, actualmente subrogado por Gerardo Giménez, para que dé su versión de los hechos. A partir de este acto comenzarán a correr los diez días hábiles, tiempo que tiene la Justicia para recabar más información, recibir el informe policial y determinar si lo procesa o no, y bajo qué calificación.

La avanzada edad, el hecho de haber escondido los restos y la potencial motivación económica podrían encuadrarse como homicidio agravado por premeditación y alevosía o, si se logra establecer que el sospechoso mató y escondió los restos para procurar su impunidad, podría caberle la reclusión perpetua en un eventual debate oral.

La investigación

Como dato, en las últimas horas se pudo saber que vecinos de la zona de la costanera, precisamente aquellos que viven entre las calles Moyano y Pellegrini, aseveraron haber visto a Curtti en la zona, ya que él estaba residiendo, hasta hace un tiempo, en el albergue de Moyano hasta que fue desalojado por el hijo del propietario que había llegado del norte del país.

A la espera del resultado de la autopsia, fuentes consultadas indicaron dónde habría ocurrido el hecho. Según pudo saber este diario, todo ocurrió cerca del 20 de abril pasado y Curtti llevó a Cepeda hasta el complejo habitacional para terminar con su vida.

Agentes de Criminalística trabajando en el lugar. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Tal como se dijo, tras las primeras inspecciones no se registraron evidencias u objetos que pudieran dar lugar a pensar que en el complejo habitacional habría ocurrido un macabro hecho, tal como no se percató el vecino que hizo una “expedición urbana” ni los agentes de Gendarmería cuando intensificaron la presencia en el lugar.

Fuentes consultadas expresaron que, tras el primer hallazgo de los restos, agentes se acercaron hasta una de las parrillas y encontraron “evidentes signos de haber ocurrido un suceso sangriento”, indicaron a este diario.

Extraoficialmente, se pudo saber que Curtti aseguró ante los agentes que actuó solo, aunque se avanza en la investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

De esta manera, la causa sigue sus primeros pasos y avanza con el fin de determinar cómo fueron los últimos momentos de Cepeda con vida, en uno de los hechos más cruentos y macabros del último tiempo, tanto en Río Gallegos como en la provincia de Santa Cruz.

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