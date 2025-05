Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Estamos desesperados, lo único que queremos es que aparezca” es lo que dijo una familiar de Martina Yas, la joven de 32 años de Río Gallegos, de quien no se sabe nada hace días, tras un viaje que ella realizó a la provincia de Córdoba.

Martina había viajado a Córdoba Capital para hacer unos trámites y tenía un pasaje de colectivo para regresar a Santa Cruz el miércoles pasado pero nunca subió al micro. “Es lo que sabemos, que ella nunca se subió” dijo con desesperación su hermana en declaraciones a La Opinión Austral.

Según pudo saber este diario, Martina tenía contacto con una amiga que reside en el, cerca de la, en la zona suroeste de la capital de la provincia del corazón del país y que ella contó que saludó a la riogalleguense pero no pudo aportar muchos datos.

Por otro lado, se pudo saber que la denuncia por desaparición de persona ya fue radicada. En el caso interviene la Fiscalía Distrito 3, turno 6 y la Policía de Córdoba pero esto no dejó conformes a los seres queridos de Martina. “La Policía no hace nada, dicen que si llueve no trabajan, dicen que en ese barrio no se meten” indicaron desde el círculo íntimo de la joven.

Por estas horas, la madre de Martina está viajando a la provincia de Córdoba para seguir de cerca el caso de su hija. Su familia ruega por la colaboración ciudadana para sumar cualquier dato que pueda ser útil. Piden que, ante cualquier información, por más mínima que sea, se comuniquen de inmediato a los teléfonos 297-4756651 o 2966-330581