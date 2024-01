Masiva inscripción de mujeres en la Policía de Santa Fe obliga a otra convocatoria solo para hombres

El Gobierno de Santa Fe abrió una nueva convocatoria para el ingreso a la Policía exclusivamente para hombres residentes en departamentos del sur de la provincia, ya que en la última inscripción el número de aspirantes mujeres casi duplica al de varones y en su mayoría fueron de la zona norte, informó el Ministerio de Seguridad.

“Esto responde a la conformación actual de la Policía de la provincia y su proyección de renovación, donde la mayor parte de los retiros corresponderán a personal masculino”, explicó el subsecretario de Formación y Carrera Policial, Marcelo Villanúa.

El funcionario agregó que esa situación “hace necesario incorporar un número mayor de hombres para no afectar la composición futura de la fuerza”.

Los datos oficiales brindados por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia indican que en el concurso para cubrir 1.800 vacantes se inscribieron 5.703 mujeres y 3.372 hombres.

“Se necesitan cubrir un mayor número de vacantes masculinas para ingresar a la Policía en el Escalafón General-Subescalafón Seguridad”, dijo Villanúa.

El censo policial realizado en Santa Fe en 2020, cuyos datos se elaboraron y publicaron al año siguiente, mostró que el 63,7 por ciento del personal de la fuerza eran hombres y el 35,9 por ciento mujeres, mientras que un 0,4 no se consideró de género masculino ni femenino.

Ante la nueva convocatoria para el ingreso de aspirantes a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, el Ministerio de Seguridad informó hoy a través de un comunicado que “se trata de un remanente que busca solo hombres de los departamentos General López, Constitución, Caseros, Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Belgrano”.

Se trata de los departamentos ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe.

“El motivo de esta decisión es que hay pocos inscriptos del sur provincial y la mayoría son mujeres”, añadió la comunicación.

El fenómeno no es nuevo, ya que se registró en las últimas convocatorias de ingreso a la Policía provincial, que cuenta con una planta de unos 21.000 miembros.

Una de las razones que explica en parte el fenómeno está relacionada con la desigual distribución de posibilidades laborales entre el sur y el norte de Santa Fe.

El subsecretario Villanúa señaló que “es importante mencionar que para el ingreso a otros escalafones y subescalafones se priorizan requisitos de conocimientos técnicos y de formación académica, donde en su mayoría los porcentajes de incorporaciones femeninas superan a los masculinos”.

“A su vez, estas vacantes deben ser cubiertas por ciudadanos que residan en los departamentos General López, Constitución, Caseros, Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Belgrano, debido a que son los departamentos en donde menor cantidad de inscriptos ha habido en el proceso de selección en curso y donde históricamente menos aspirantes recibe la institución”, agregó.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 8 al 22 de enero y los interesados podrán anotarse a través de la página web del Instituto de Seguridad Pública (www.isepsantafe.edu.ar), informó la cartera provincial. (Télam)