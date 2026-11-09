No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 56 años murió el domingo por la noche en el Casino Club de Río Gallegos, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el establecimiento. El fallecimiento se produjo alrededor de las 23, cuando empleados del lugar y otros clientes intentaron reanimarlo, aunque no consiguieron salvarle la vida.

Según pudo confirmar el móvil de La Opinión Austral a través de fuentes policiales, la víctima era oriunda de Santiago del Estero. En un primer momento había trascendido que tenía 59 años, pero posteriormente se confirmó que tenía 56.

Murió un apostador en el Casino Club de Río Gallegos.

Esperan el resultado de la autopsia

Tras el fallecimiento, se dispuso la realización de una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte. En principio, trascendió que el hombre habría sufrido un paro cardíaco, aunque se aguarda el resultado del examen forense.

El episodio generó un importante despliegue de asistencia médica en el lugar. Dos ambulancias de UDEM permanecieron estacionadas frente al casino, ubicado en avenida San Martín 641.

La Policía busca a los familiares del hombre

Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, efectivos de la Policía de Santa Cruz buscan localizar a los familiares del hombre para comunicarles oficialmente el fallecimiento.

Por el momento, se aguarda el resultado de la autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte.

Leé más notas de La Opinión Austral