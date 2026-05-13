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La familia de Anibal Cepeda, el jubilado de 72 años cuyo asesinato conmociona a Río Gallegos, rompió el silencio en medio del dolor y pidió justicia. Este miércoles, sus restos son despedidos en la capital santacruceña mientras avanza la investigación judicial por el crimen. La causa tiene como unico detenido a Marcelo Félix Curtti.

Durante el velatorio realizado en la ciudad, la nuera del hombre, Isabel Brito, habló con LU12 AM680, donde expresó el impacto que atraviesa toda la familia: “Estamos muy tristes, muy dramático todo. No creíamos que íbamos a encontrarnos con esto… fue un final tan aberrante, tan macabro”, afirmó.

El caso de Aníbal Cepeda generó una profunda conmoción tanto en Río Gallegos como en sus provincias de origen, ya que la familia reside entre Buenos Aires y Mendoza. Sus hijos mayores, Cristian y Sebastián viven en Buenos Aires, mientras que Cintia, la menor reside en Mendoza junto a su madre.

Isabel Brito, esposa de Cristian Cepeda —uno de los hijos de la víctima—, describió la crudeza del momento: “Pedimos justicia por mi suegro. Merecía disfrutar su jubilación, era su vida y su plata… se la arrebataron como a un perro”.

Las declaraciones reflejan el estado de shock de la familia, que asegura no comprender aún la brutalidad del hecho.

Cómo se enteró la familia y el inicio de la búsqueda

La familia se enteró de la desaparición el 20 de abril, aunque la denuncia formal se radicó recién el 4 de mayo. Según aclararon, la presentación no fue realizada por la esposa de la víctima -como trascendió en un principio- sino por una amiga cercana.

“Pensábamos que se había ido a algún lado, porque él solía irse a cazar o pescar”, relató Brito, quien explicó que el comportamiento habitual de Aníbal, que viajaba y se movía con frecuencia, generó confusión en los primeros días.

Con el avance de la investigación, la preocupación creció hasta que la familia viajó a Santa Cruz tras confirmarse la gravedad de la situación.

Un hombre trabajador y muy unido a su familia

Aníbal Cepeda nació en San Juan y fue criado en Mendoza. Ya de adulto, llegó a la Patagonia para trabajar en la industria petrolera, donde desarrolló gran parte de su vida laboral.

Se jubiló hace un año y medio tras décadas de trabajo. “Era un hombre muy activo, muy sano, no quería jubilarse”, contó Isabel a LU12.

También rememoró su vínculo con los nietos y sus hijos: Cristian, Sebastián y Cintia, quienes mantenían contacto frecuente a pesar de la distancia geográfica. “Él solía viajabar Campana -Buenos Aires-, a ver a sus nietos y sus hijos. siempre estábamos en contacto”.

Familiares de Cepeda en las inmediaciones. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo al testimonio familiar, Aníbal vivía alquilando en Río Gallegos y mantenía una vida tranquila. Frecuentaba espacios como el casino y cafeterías, además de disfrutar del clima local, que era beneficioso para su salud debido a problemas de asma.

“En Buenos Aires se ahogaba, acá se sentía bien”, relató su nuera, destacando el apego que había desarrollado con la ciudad y su elección de Río Gallegos como lugar de residencia. Además, señaló que su decisión también estaba vinculada a las amistades que había construido en la Patagonia, ya que en Mendoza, cuando volvió después de tantos años, perdió gran parte del contacto y la comunicación con sus vínculos de toda la vida, lo que también influyó en que eligiera establecerse nuevamente en el sur.

La familia también destacó el vínculo de confianza que mantenía con sus hijos y la independencia con la que administraba su vida. “Los hijos jamás le pidieron nada, ni le preguntaron nada. Solo le decían que no se gaste todo, porque sabían que iba mucho al casino, por eso le recomendaron comprarse una camioneta, y con eso les hizo caso”, relató Isabel Brito.

Investigación

El caso es investigado por la Justicia local, con intervención de fuerzas policiales y la División de Investigaciones (DDI), en el marco de una causa que continúa en plena etapa de instrucción.

“Llegamos el miércoles pasado. Estuvimos viendo a través de las redes cuando encontraron el cuerpo. No nos acercamos porque el hijo no quería hacerlo y yo respeto su decisión, pero siempre estuvimos en contacto con todo”, contó Isabel. Cristian Cepeda, hijo de Anibal. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL En esa misma línea, la mujer explicó que las comunicaciones con las autoridades se mantuvieron durante todo el proceso de investigación, a medida que avanzaban las distintas medidas judiciales. El cuerpo de Anibal Cepeda fue identificado mediante huellas digitales, por lo que no fue necesario que la familia realizara un reconocimiento directo. En medio del profundo dolor, la familia de Anibal Cepeda insiste en el pedido de justicia y en el avance sostenido de la investigación para esclarecer el crimen.

“Pedimos justicia. Esto no lo hizo solo. No se entiende cómo alguien pudo hacer algo así”, expresó Brito, quien además confirmó que la familia ya cuenta con representación de un abogado penalista en Río Gallegos para acompañar el desarrollo de la causa.

En esa línea, sostienen que se trató de un hecho “aberrante” y remarcan la necesidad de que se identifique a todos los responsables involucrados.

Último adiós

El velatorio se realiza desde las 14 horas en Cochería del Sur, mientras que la despedida final está prevista en el cementerio local este miércoles a las 17 horas. Posteriormente, los restos serán cremados y trasladados a Mendoza, su provincia natal.

Sus restos fueron velados en Cochería del Sur y posteriormente trasladados para su cremación. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante la ceremonia de despedida, compañeros de la empresa petrolera donde trabajó Aníbal se acercaron a la sala velatoria para acompañar a la familia y brindar su último adiós.

Ex compañeros de trabajo se acercaron a darle el último adiós. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Anibal, siempre estuvo acompañado, tiene hijos, nietos, hermanos… destruyeron una familia”, concluyeron sus familiares.