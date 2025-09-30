Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del domingo terminó en tragedia en La Pampa. Cerca de las 18:30 horas, un violento accidente en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 18, a la altura de Quehué, dejó como saldo la muerte de una mujer de 50 años y varios heridos.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a una camioneta Ford Ranger que circulaba por la Ruta 18 en sentido este-oeste, y un Fiat Cronos que transitaba por la Ruta 35 hacia el norte. Por causas que todavía se investigan, ambos vehículos colisionaron violentamente en el cruce, provocando la muerte instantánea de la acompañante del Cronos.

El auto que manejaba Julio Hinding chocó de frente contra el guardarail.

La víctima fue identificada como Carolina Gómez, una mujer muy querida y reconocida en Río Gallegos por su activa participación en el movimiento scout. Viajaba junto a su pareja, Julio Hinding, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, donde permanece en estado crítico.

Ambos, miembros del Grupo Scout Monseñor Miguel Ángel Áleman, que desarrollan sus actividades en el CIC Belén, en Alvear, entre Los Pozos y Las Piedras, de la capital de Santa Cruz.

Viajaban desde Río Gallegos hacia Chaco

De acuerdo con la información a la que accedió La Opinión Austral, el matrimonio había partido desde Río Gallegos a comienzos del fin de semana con destino a la provincia de Chaco, de donde era oriunda Carolina. Planeaban pasar allí algunas semanas por motivos personales y familiares.

El lunes, familiares y allegados de Julio Hinding confirmaron que el hombre continuaba internado en terapia intensiva bajo pronóstico reservado. Ambos son padres de hijos adultos y muy conocidos dentro del movimiento scout de Santa Cruz.

Julio Hinding cuenta con más de 20 años de trayectoria como jefe de grupo y educador en la comunidad scout, mientras que Carolina Gómez era considerada una educadora ejemplar, cariñosa y dedicada a los jóvenes del grupo.

La camioneta con la que colisionaron Julio y Carolina en La Pampa volcó al costado de la rotonda.

Dolor en la comunidad scout de Río Gallegos

La noticia provocó profunda conmoción entre los miembros del movimiento scout santacruceño. Desde su grupo compartieron un mensaje en redes sociales para despedirla: “Lamentamos informar la gran pérdida de nuestra compañera, amiga, educadora y madre para muchos de nuestros beneficiarios, Carolina Gómez – Pantera Protectora. Sos y serás una parte de nuestro querido grupo y siempre te recordaremos feliz y alegre en todas las actividades”. También solicitaron una cadena de oración por Julio, quien lucha por su vida.

Cómo fue el trágico accidente en La Pampa

Según los peritajes preliminares, el Fiat Cronos, conducido por Hinding, impactó con la Ford Ranger que cruzaba la intersección. El golpe fue tan fuerte que la camioneta volcó sobre la banquina, mientras que el automóvil quedó completamente destruido.

Los ocupantes de la Ford –una pareja y una menor de edad– fueron hospitalizados con heridas leves, mientras que el conductor del Cronos fue trasladado en estado grave.

El lugar del siniestro, conocido por su alto nivel de peligrosidad, está señalizado pero carece de rotonda o semáforo, por lo que las autoridades locales volvieron a insistir en la necesidad de mayores medidas de seguridad vial en la zona.

En el sitio trabajaron efectivos de la Unidad Regional III de la Policía de La Pampa, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia. La Fiscalía de turno ordenó las diligencias de rigor y dispuso peritajes viales para determinar la mecánica exacta del accidente y posibles responsabilidades.

Se investiga si hubo distracción al volante, exceso de velocidad, falla mecánica o falta de visibilidad como factores desencadenantes.

Leé más notas de La Opinión Austral