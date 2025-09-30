Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del domingo se vio marcada por un trágico accidente de tránsito en el cruce de la Ruta Nacional 35 con la Ruta Provincial 18, a la altura de Quehué, en La Pampa. El siniestro involucró a un Fiat Cronos y una Ford Ranger, provocando la muerte inmediata de Carolina Gómez, de aproximadamente 50 años, y dejando a su pareja, Julio Hinding, en estado crítico.

Según las primeras pericias, la camioneta circulaba por la Ruta 18 en sentido este-oeste, mientras que el Fiat Cronos transitaba por la Ruta 35 hacia el norte. Por razones que se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección; la violencia del impacto provocó que la Ford Ranger volcara sobre la banquina y que el automóvil quedara destrozado.

Carolina Gómez, una referente scout

Carolina Gómez era una educadora y líder scout desde 2022, muy querida en Río Gallegos, conocida como “Pantera Protectora” por su entrega y dedicación a niños y jóvenes del Grupo Scout Monseñor Alemán. Tras confirmarse su fallecimiento, el grupo compartió un emotivo mensaje en redes sociales: “Lamentamos informar la gran pérdida de nuestra compañera, amiga, educadora, y madre para mucho de nuestros beneficiarios. Sos y serás una parte de nuestro querido grupo y siempre te recordaremos feliz y alegre en todas las actividades. Además, pedimos una cadena de oración por nuestro Jefe de Grupo, Julio Hinding, quien se encuentra internado en estado grave tras un accidente en ruta”.

La comunidad se moviliza

Los comentarios en la publicación reflejan la profunda tristeza y solidaridad de amigos, familiares y compañeros scouts: Franco Lara escribió: “Carito! Gracias por cada charla y cada momento compartido! Y vos Julio, dale viejo, no me aflojes, acá te estamos esperando”. Juana Moreno puso: “Fuerzas Julio. Que el Señor te proteja”; mientras que Mariela Mancilla Gallegos dijo “Vuela alto Carito… Hermosa persona fuiste y gracias por haberte conocido. Fuerza Julio, acá te esperamos”.

Julio Hinding.

Desde CoPasCa-Diócesis Río Gallegos también comentaron un mensaje para Carolina y un aliento para Julio: “Partió al Gran Campamento Eterno, donde seguramente ya prepara una fogata de esperanza junto al Gran Jefe. Que el Señor la reciba en su amor infinito. Nuestras oraciones por una pronta recuperación de nuestro hermano Julio.”

Otros miembros del grupo y seguidores compartieron mensajes de condolencias, apoyo y esperanza, solicitando que todos se unan en oración por Julio.

Julio Hinding, un pilar del movimiento scout

Julio Hinding, esposo de Carolina y jefe de grupo, con más de 20 años en el movimiento scouts, se encuentra internado en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa en estado crítico. Reconocido por su compromiso con la educación y el desarrollo de jóvenes, su situación mantiene en vilo a la comunidad scout de Santa Cruz y otras provincias.

El matrimonio viajaba desde Río Gallegos hacia Chaco, de donde era oriunda Carolina, para cumplir con motivos personales y familiares. Ambos tienen hijos adultos.

Investigaciones y pericias

Efectivos de la Unidad Regional III de la Policía de La Pampa, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y controlar el tránsito. La Fiscalía de turno inició actuaciones para determinar la mecánica exacta del choque y establecer si hubo factores como exceso de velocidad, distracciones o fallas mecánicas.

La camioneta con la que colisionaron Julio y Carolina en La Pampa volcó al costado de la rotonda.

En julio una mujer de Santa Cruz también murió en un accidente en la Ruta 35

Leé más notas de La Opinión Austral