“No se hizo justicia, Neil tiene a su familia y mi hermana no tiene un hijo y no tiene casa”, dijo la tía de Franco Cuevas

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reciente fallo de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción, que condenó a Roberto Oscar Neil a 11 años de prisión por el homicidio de Franco Cuevas, no cerró las heridas de la familia del joven asesinado. Tras la lectura de la sentencia, Ángela, hermana de la madre de Franco, Rosa Zúñiga, habló en rueda de prensa y dejó un testimonio cargado de dolor, indignación y fe.

“Para mí no se hizo justicia. Roberto tiene a su familia, tiene su casa, va a pasar las fiestas acompañado. Mi hermana no tiene a su hijo y no tiene casa. A ella se lo destruyeron todo”, expresó entre lágrimas.

“Mi hermana no va a tener nunca más a su hijo” Ángela Zuñiga, tía de Franco Cuevas

Ángela recordó que la muerte de Franco, ocurrida dentro de la concesionaria de Neil el 2 de junio de 2023, destruyó la vida de toda la familia. Su hermana Rosa, madre del joven, no solo perdió a su hijo: también sufrió la pérdida de su hogar y una persecución que, según la familia, se extendió incluso después del crimen.

“Hasta en eso, hasta en eso hicieron daño. Le arrebataron el hijo y también la casa. La mamá de Roberto lo va a poder ver, va a poder visitarlo. Pero mi hermana no va a volver a ver a Franco. Nunca más”, lamentó.

Para Ángela, la pena impuesta no alcanza a dimensionar el daño causado: “Él tenía que haber estado mucho más años. Once años es poco. Ya cumplió casi tres en arresto domiciliario. En ocho años o menos, con buena conducta, lo vamos a ver libre en la calle. ¿Qué justicia es esa para una madre?”.

Una condena que no trae alivio

La sentencia, que revocó la prisión domiciliaria de Neil y ordenó su inmediato traslado a una unidad penitenciaria, fue celebrada por algunas personas en la sala, pero la familia Cuevas no la vivió como un triunfo. “Él mató a una persona. Él tiene que estar detrás de las rejas, es lo que corresponde. Pero aun así siento que no se hizo justicia. Nada nos devuelve a Franco”, dijo Ángela.

La familia de Franco Cuevas se acompañó durante y tras el juicio por el asesinato que condenó a Roberto Neil a 11 años de presión. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La familia también sostuvo que el conflicto que terminó en tragedia nació de una disputa por un terreno en el barrio Del Carmen, una tensión que ambos grupos arrastraban desde 2023. “Todo esto fue por la ambición de un terreno. Por eso hoy mi hermana no tiene a su hijo ni su hogar”, insistió.

Fe y dolor: la tía de Franco habló desde su convicción religiosa

Aunque asegura que la Justicia terrenal falló, Ángela sostiene que confía en otra forma de justicia. “Nos sentimos derribados, pero no destruidos. Dios ha sido nuestra justicia desde el primer momento. Él nos sostiene y nos va a seguir sosteniendo”, remarcó.

También expresó un deseo dirigido a Neil: “Ojalá Dios toque su corazón. Ojalá se arrepienta y pida perdón. Cuando esté entre cuatro paredes y solo, ahí se va a acordar de Dios”. Estas palabras reflejan el profundo sufrimiento y la resiliencia espiritual con la que la familia enfrenta su duelo.

¿Enrollar la bandera?

Familiares guardan la bandera que usaron para pedir justicia por Franco Cuevas. Roberto Neil fue condenado a 11 años de prisión efectiva. FOTO: LEANDRO FRANCOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Al concluir la audiencia, las familiares de Franco Cuevas enrollaron la bandera con la que durante dos años pidieron justicia en cada instancia del proceso judicial. La sala se fue vaciando, pero el dolor permaneció intacto. La madre de Franco no asistió a la lectura del fallo. Su hermana Carla y su tía Ángela fueron quienes hablaron en su nombre, ambas entre abrazos y lágrimas. Para ellas, la condena no alcanza, pero marca un paso más en la búsqueda de respuestas por el crimen.

Leé más notas de La Opinión Austral