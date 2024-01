Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador, Claudio Vidal, volvió a reunir este jueves a la Mesa Político Sindical, esta vez desde su rol al frente del Poder Ejecutivo provincial. Por primera vez en lo que va de su mandato, el mandatario recibió a los representantes gremiales y políticos de casi 20 organizaciones de la provincia.

Se trata de la mesa que agrupó a los gremios durante la campaña del entonces candidato a la gobernación y que se sostiene tras la asunción de Vidal.

En esta oportunidad, de la reunión participaron, entre otros, los gremios y organizaciones de Luz y Fuerza, Sutep, Apap, Amet, Secafip, Upsra, Fento, Panaderos, Aleara, Petroleros Jerárquicos, Taxis, Atemsa, Atumpa, Sadop, Aatrac, Fraternidad, Vialidad Nacional, Upsap, Federación de la carne, Somu y Sitigas.

El primer mandatario santacruceño, luego de trazar un duro diagnóstico de la actualidad provincial y nacional, aseguró tras el encuentro que “en un año y medio tendremos independencia económica del Gobierno nacional“, y marcó que “podremos gobernar sin depender de los ingresos nacionales de coparticipación o las partidas discrecionales que llegaban como aportes del Tesoro”.

Además, les comunicó a los representantes de gremios que “hoy Nación ya no envía más fondos por vía de aportes y nos dijeron que no hay más plata que la coparticipación”.

En ese contexto, explicó el gobernador, “desde Santa Cruz estamos rogando que afloje la recesión porque cae la coparticipación y eso, a su vez, complica a los municipios, que también reciben menos dinero, que se necesita para que las cosas funcionen, para que funcionen la salud, la educación”.

“En un año y medio tendremos independencia económica del gobierno nacional”, dijo Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En este punto, Vidal aseveró: “Prefiero equivocarme laburando, es lo que me van a ver haciendo todos los días, voy a recorrer la provincia todos los días y voy a poner la cara en todos lados, las veces que tenga que poner la cara. El día que me equivoque es fácil, me lo dicen y lo hablamos; siempre con respeto, con educación. Soy uno más de ustedes, con otras responsabilidades”.

Lo cierto es que durante el encuentro, además, dialogaron sobre la situación en Santa Cruz respecto a las medidas que estableció el Gobierno nacional y su impacto en la provincia patagónica, considerando entre los temas las tarifas, la Zona Fría y los envíos de aportes a las provincias en general.

¿Qué dijeron?

Luis León, secretario general del Sindicato de Panaderos de Santa Cruz, dialogó con el móvil de La Opinión Austral tras el encuentro con Vidal.

Marcó que la charla “estuvo muy amena, como son las reuniones con el compañero y amigo Claudio Vidal, que sigue siendo un trabajador más, rodeado de más de 20 sindicatos en una mesa donde estábamos tomando mate como en los viejos tiempos, cuando él era secretario general de Petroleros Privados y condujo en su momento el Sindicato Unido, donde llegamos a ser más de 35 gremios trabajando dentro de la provincia”.

Luego señaló que con Vidal dialogaron sobre la movilización de este miércoles en todo el país y que se replicó en Santa Cruz, convocatoria lanzada por la CGT para impedir que se apruebe el DNU y el respectivo paquete de medidas del presidente Javier Milei.

“Nos dijo que se quedaron esperando que llevemos el petitorio donde él quería recibir a los gremios, si no hubiese estado él en ese momento lo iba a recibir el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, que es otro compañero más que trabajó mucho con nosotros en la parte sindical”, apuntó León.

Sin embargo, marcó, “por distintos motivos no se pudo traer el petitorio, lo trajeron a la tarde y se lo entregaron en mano al ministro, así que tarea cumplida por ese lado”.

Sobre el diálogo de este jueves, señaló que fue una mesa de trabajo “más político que gremial, porque la parte gremial va por el lado de la CGT, esta mesa se armó en la campaña de Claudio gobernador, donde éramos 17 gremios que trabajamos con él y hoy se han sumado 6 gremios más, ya somos 24 en la mesa y la idea es que se sumen todos”.

Respecto al panorama del gremio de panaderos, mencionó: “El sector nuestro es primero trabajar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, con el tema de personal sin registrar, tenemos más de un 50% de personal sin registrar en las panaderías, esto viene de hace muchos años, el gobernador puso a disposición todo el equipo del Ministerio de Trabajo”.

Luego puntualizó: “Las demás entidades plantearon la problemática de su actividad, Claudio nos dio un pantallazo de cómo se encuentra la provincia, que sabemos que lamentablemente tuvo muchísima corrupción, y nos venimos a poner a disposición de él; nos explicó varios proyectos que tiene la provincia, nos parece bárbaro y bueno, queremos sumar, ser parte y trabajar, si no trabajamos entre todos no vamos a sacar esta provincia adelante”.

Sobre el paro general del miércoles, el secretario señaló que fue “pacífica, que es lo más importante de todo, hubo muchísimos gremios, era una marcha en reclamo de medidas nacionales y esto demuestra que la sociedad no está bien; por el caso nuestro, tenemos trabajadores que no llegan a 300 mil pesos, es una locura que un panadero que trabaja ocho horas no llegue a 300 mil pesos, vamos a pelear por eso, tenemos las paritarias abiertas en este momento, pero la situación es muy complicada en distintas actividades”. “Nos pidió el acompañamiento y trabajar a la par con el gobernador”, cerró.

Por su parte, Jaqueline Bórquez, del sindicato de Vialidad Provincial, señaló al móvil de La Opinión Austral que se trató de “una charla que nos debíamos con el gobernador, porque a través de la mesa sindical nosotros acompañamos antes de que él fuera elegido gobernador, entonces nos debíamos esta charla”.

Los gremios en alerta por el DNU y la ley ómnibus.

Marcó que fue un buen encuentro y se refirió al petitorio entregado por la tarde del miércoles, “referente a todo lo que está pasando a nivel nacional con el DNU y con la Ley Ómnibus, relatando más o menos todo lo que pretenden sacarnos, más que nada acá en Santa Cruz, con la ley de tierras, con la ley de glaciares, la cero obra pública”.

En este sentido, Bórquez recordó: “Yo que soy de los trabajadores viales nacionales, nosotros tenemos más de 3.500 kilómetros de ruta, somos mantenimiento sobre todo, y al día de hoy nosotros como trabajadores viales tenemos muchas incertidumbres si no tenemos obra pública“.

En el comunicado agregó, “se decía eso, que estábamos muy preocupados y que el gobernador nos acompañara en esto de no levantar la mano con el DNU y la Ley Ómnibus“.

Sobre los ejes del encuentro con Vidal, mencionó: “Primero era para felicitarlo porque no habíamos podido charlar con el gobernador una vez que fue electo, y después cada uno planteó la situación. Nosotros hoy conformamos la mesa sindical y todos plantearon su situación”.

La representante del gremio vial indicó que “el gobernador nos explicó más o menos cómo está la provincia, qué es lo que quiere hacer, más que nada que sea una provincia productiva, yo soy santacruceña, por lo tanto creo que este es el mejor momento para que realmente podamos tener una provincia productiva”.

Indicó que “el gobernador realmente dice que necesitamos tener una provincia productiva, que nosotros tenemos todos los recursos, nos ha pedido un año y medio para poder ser independientes económicamente”.

Sobre Nación

En otro tramo, Bórquez dio más detalles del encuentro con Vidal y el diálogo respecto a las medidas nacionales.

“Él dijo que también estaba muy preocupado, que está hablando a nivel nacional todo esto de la ley fría, porque todos nosotros sabemos lo que es pasar el invierno, pero a nivel nacional no, por lo tanto nos dijo que estaba en diálogo con el Gobierno nacional para que esto no sucediera“, apuntó.

Indicó que, seguidamente, la CGT se debe reunir, más allá de la movilización del miércoles, para evaluar los pasos a seguir.

“La gente se expresó, como se lo dije al gobernador, que fue lo primero que nos preguntó por el paro de ayer, la gente necesitaba expresarse y se vio realmente que eso era así”, cerró.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres

Ignacio Torres le respondió a Milei: “No tire más de la soga”

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres apuntó fuerte contra el presidente Javier Milei luego de que este amenazará con “dejar sin un peso” a los gobernadores si no se aprueba la Ley Ómnibus, y aseguró que “es la Nación la que tiene que rendir cuentas ante las provincias”.

Reconoció “el momento bisagra” que vive la República Argentina y la incertidumbre que lo rodea, pero resaltó que la educación es un factor unificador en Chubut, más allá de las diferencias partidarias y generacionales.

En este contexto, señaló que “este gobernador nunca va a a ser extorsivo a la hora de pedir acompañamiento. Los que quieran acompañar bien y los que no, no lo harán” y seguidamente apuntó contra los dichos de Javier Milei: “Esto lo digo porque hoy nos encontramos con una manifestación del Presidente de la Nación diciendo que los gobernadores que no acompañen no van a tener ni un peso, yo le digo al Presidente que no tire más de la soga porque es la Nación la que nos debe a nosotros. Es la Nación la que tiene que rendir cuentas con las provincias que venimos aportando más de 300 mil millones de dólares hace más de cien años”.

Así, Torres dejó claro que su gobierno no será “sumiso” ante las decisiones del gobierno nacional y que buscará incansablemente los recursos necesarios para la provincia.