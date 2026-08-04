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La Policía de Santa Cruz refuerza el operativo para dar con el paradero de César Agustín Aguilar Pérez, el hombre de 58 años cuya desaparición mantiene en vilo a familiares, compañeros de trabajo y a buena parte de la comunidad de Río Gallegos.

Este martes por la mañana se realizó una reunión estratégica en la Jefatura de Policía para coordinar nuevas tareas de búsqueda, mientras continúa el despliegue territorial en distintos sectores de la capital provincial.

Aguilar se encuentra ausente de su domicilio desde el domingo 26 de julio. La investigación y las tareas de búsqueda se mantienen activas con un amplio despliegue de efectivos y divisiones especiales, mientras su familia continúa esperando respuestas sobre su paradero.

César Aguilar junto a Atilas, la mascota que lo espera. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La reunión realizada en la Jefatura estuvo encabezada por el Superintendente de Seguridad, comisario general Fernando Gutiérrez; el Superintendente de Policía Judicial e Investigación, comisario general Daniel Carrillo; y el titular de la Superintendencia de Bomberos, comisario mayor Alberto Domingo Gonzalo. También participaron jefes de distintas unidades operativas con el objetivo de coordinar y optimizar los rastrillajes.

El operativo es coordinado por la Dirección General Regional Sur y cuenta con la participación de las siete comisarías de Río Gallegos. A este despliegue se suman las divisiones Canes, Operaciones Rurales, Cuerpo de Infantería, Operaciones Motorizadas y Orden Urbano.

Las tareas incluyen rastrillajes intensivos, controles viales y patrullajes en distintos puntos de la ciudad. En los últimos días, los procedimientos también se concentraron en sectores de la costanera y la ría, además de otros lugares considerados de interés para la investigación.

Una desaparición que desconcertó a su entorno

César Aguilar tiene 58 años y durante gran parte de su vida estuvo vinculado al rubro de la construcción. Trabajó en distintas empresas del sector y, actualmente, integraba una cooperativa de limpieza que presta servicios en el Hospital Regional Río Gallegos, donde cumplía funciones diariamente.

Protección Civil realizó un rastrillaje en la costanera, en el sector de Almirante Brown y Juan Manuel de Rosas. FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Quienes lo conocen lo describen como un hombre tranquilo, reservado y de pocas palabras, con una rutina estable y un círculo social reducido. Precisamente esa característica de su vida cotidiana es uno de los elementos que profundizó la preocupación de sus allegados: según contó su familia, nunca había permanecido tanto tiempo alejado de sus seres queridos.

La denuncia por averiguación de paradero fue presentada por Gabriel Aguilar, uno de sus hermanos, luego de advertir que César no había regresado a la vivienda que ambos compartían en el barrio El Faro.

Sus familiares señalaron que, antes de la desaparición, no habían advertido cambios notorios en su comportamiento ni conductas que permitieran anticipar una situación de este tipo. Si bien en otras oportunidades se había ausentado de su domicilio, esas situaciones nunca se habían extendido durante un período semejante.

Un bombero con binoculares buscando a César Aguilar. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Sus hermanos incluso participaron de recorridas y rastrillajes en sectores cercanos a la ría, colaborando con las tareas desplegadas por los investigadores.

Las últimas imágenes y el recorrido que investiga la Policía

Uno de los elementos centrales de la investigación está relacionado con las cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte del recorrido de Aguilar durante la madrugada de su desaparición.

Según la reconstrucción publicada por La Opinión Austral, César salió de su vivienda alrededor de la 1 de la madrugada del lunes. Primero fue registrado caminando por la intersección de Francisco Ramírez y Zapiola en dirección hacia la costanera.

Posteriormente, otras imágenes lo ubicaron cerca del frigorífico situado sobre la calle Almirante Brown. Desde allí habría doblado hacia la izquierda, en dirección al sector de las canteras y las instalaciones de la Fuerza Aérea. Más adelante, cámaras particulares registraron su paso por la bicisenda en la misma dirección.

Esa constituye, hasta el momento, la última referencia confirmada sobre su recorrido. Los investigadores no encontraron registros que indiquen que haya regresado por ese mismo sector, por lo que una parte importante de las tareas se orientó hacia la zona costera y otros puntos considerados relevantes.

Durante la investigación también se determinó que Aguilar salió de su vivienda sin llevar pertenencias personales. Solamente llevaba consigo su teléfono celular, aunque el aparato dejó de registrar actividad prácticamente desde el momento de su desaparición.

En diálogo con LU12 AM680, el comisario Adrián Figueroa había explicado que el teléfono “desde esa misma noche ya no figura ningún tipo de conexión”, y precisó que no recibía llamadas ni mensajes, como si estuviera apagado.

Además, durante las diligencias realizadas en el domicilio fueron encontrados algunos escritos que fueron incorporados al expediente judicial para su análisis. En ese momento, Figueroa aclaró que esos elementos podían aportar alguna orientación, pero que todavía no permitían arribar a conclusiones definitivas.

Un operativo que no se detiene

Con el paso de los días, la Policía mantiene activo el dispositivo de búsqueda y amplía las tareas en función de la información que surge de la investigación. La participación de divisiones especializadas permite cubrir distintos tipos de terrenos y sectores de la ciudad, mientras los controles y patrullajes buscan detectar cualquier elemento que pueda aportar una pista.

El objetivo continúa siendo encontrar a César Aguilar y reconstruir qué ocurrió desde el momento en que salió de su domicilio.

La fuerza policial reiteró el pedido de colaboración a la comunidad y solicitó que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

Cómo reconocer a César Aguilar

César Agustín Aguilar Pérez tiene 58 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez trigueña, tiene cabello semilargo y ligeramente canoso y llevaba el rostro mayormente afeitado al momento de ausentarse.

De acuerdo con la información oficial, vestía un jean azul medio gastado y una campera negra con capucha.

La Policía insiste en que ante cualquier información que permita establecer dónde estuvo César o hacia dónde pudo haberse dirigido, se dé aviso inmediato a las autoridades.