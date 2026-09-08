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La búsqueda de César Agustín Aguilar Pérez y Alfredo Abel Morales Roa continúa en Río Gallegos con distintas medidas investigativas y trabajo conjunto entre Bomberos, Protección Civil y otros organismos vinculados al Ministerio de Seguridad.

Desde la Policía de Santa Cruz remarcaron que las tareas permanecen activas y que se siguen reuniendo elementos para avanzar sobre los casos.

La Opinión Austral habló con el jefe de la División de Investigaciones Zona Sur, comisario mayor Luis Poblete, quien brindó una actualización de las actuaciones desarrolladas en los últimos casos resonantes de la capital santacruceña y se refirió puntualmente al trabajo para encontrar a ambos vecinos.

Rastrillajes, entrevistas y recopilación de pruebas

César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, fue visto por última vez el 26 de julio, mientras que Alfredo Abel Morales Roa, de 81 años, es buscado desde el 7 de agosto.

“Nuestra labor sigue vigente, como la labor de nuestros compañeros de Seguridad, Bomberos y la gente de Protección Civil. El trabajo se detuvo”, explicó Poblete a LOA.

En cuanto a las actuaciones específicas, detalló que se realizan entrevistas y se reúnen elementos que pueden aportar nuevas herramientas para delimitar las líneas de trabajo.

“También se siguen recopilando elementos de prueba, trabajos, entrevistas; todo lo que nos pueda aportar herramientas investigativas para poder ir delimitando (las búsquedas)”, señaló.

El comisario mayor indicó que, con posterioridad, se concretaron nuevas medidas vinculadas con los expedientes. Según detalló, algunas de ellas posiblemente no llegaron a trascender públicamente: “De hecho, se efectuaron otros procedimientos, que por ahí no han llegado a darse a conocer. Se sigue trabajando”.

A su vez, destacó el contacto permanente con los familiares de los vecinos buscados y consideró fundamental generar un vínculo de acompañamiento durante el desarrollo de las actuaciones.

“Se sigue trabajando con las familias, estando en contacto todo el tiempo con eso, que es lo primordial en este sentido: generar una empatía, un vínculo y ponernos en el lugar de ellos. Acompañar y que ellos nos acompañen en el trabajo que realizamos”, aseveró.

Las características de los hombres buscados

César Agustín Aguilar Pérez mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura física mediana, tez morena y cabello castaño semilargo, ligeramente canoso. Al momento de ser visto por última vez llevaba un pantalón de jean azul gastado y una campera negra con capucha.

La última foto de César Aguilar en su trabajo. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, Alfredo Abel Morales Roa posiblemente vestía una campera marrón claro y un gorro de lana del mismo color al momento de ausentarse, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades.

Alfredo Morales, el vecino de 81 años desaparecido, en compañía de sus dos gatitas Pintita (adelante) y Gordita (atrás).

Ante cualquier información certera que pueda contribuir a establecer la ubicación de alguno de los vecinos, se solicita comunicarse de inmediato con la central de emergencias 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

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