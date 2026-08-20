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La riogalleguense Gisela Lepio fue protagonista del programa “Es mi sueño”, donde compartió escenario con Guillermo Andino y vivió una experiencia que emocionó a todos.
El Gobierno de Santa Cruz apuntó contra la “herencia habitacional” del kirchnerismo. Señaló viviendas sin terminar, obras paralizadas, contratos rescindidos y usurpaciones, además del crecimiento del déficit habitacional.
La Opinión Austral estará en Buenos Aires para la cobertura del Council of the Americas, donde participará el presidente Javier Milei.
Incertidumbre por la salida de Intercargo de Río Gallegos y Comodoro. El 30 de septiembre será la fecha clave ante el posible retiro del servicio.
Se cumplieron dos años del brutal crimen de Nelson Romero
Jubilaciones de las vocales del TSJ. Cristian Sánchez anticipó nuevas acciones judiciales ante la CPS
Caso Bauer: comenzó el juicio al expolicía acusado por el episodio en el que persiguió en moto a un menor que casi muere.
Tragedia en Puerto Santa Cruz: una mujer murió tras incendiarse su vivienda.
Continúan los rastrillajes en Río Gallegos para encontrar a César Aguilar y Alfredo Roa, ambos desaparecidos.
Gastón volvió a reencontrarse con su “mamá”. El perro viajó más de 1.000 kilómetros desde Río Gallegos hasta Gaiman.
Eduardo Canitrot habló en LU12 tras su viaje a Malvinas: “Hoy estoy en paz, cumplí”.
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