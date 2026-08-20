Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 20 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Gisela Lepio brilló con Guillermo Andino en "Es mi sueño" * Provincia apunto contra la "herencia habitacional" * La Opinión Austral en El Council of the Americas: habla Milei * Incertidumbre por la salida de Intercargo de Rio Gallegos y Comodoro * Se cumplieron dos años del brutal crimen de Nelson Romero *Jubilaciones de las vocales del TSJ. Cristian Sánchez anticipó nuevas acciones judiciales ante la CPS * Caso Bauer: se inició el juicio al expolicía que persiguio en moto a un menor que casi muere * Una mujer murió al incendiarse su casa * Intensificaron los rastrillajes por César Aguilar y Alfredo Roa * Gastón, el perro que viajó más de 1.000 km., ya está con su "mamá" * Eduardo Canitrot, tras su viaje a Malvinas: :"Hoy estoy en paz, cumplí"

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La riogalleguense Gisela Lepio fue protagonista del programa “Es mi sueño”, donde compartió escenario con Guillermo Andino y vivió una experiencia que emocionó a todos.

El Gobierno de Santa Cruz apuntó contra la “herencia habitacional” del kirchnerismo. Señaló viviendas sin terminar, obras paralizadas, contratos rescindidos y usurpaciones, además del crecimiento del déficit habitacional.

La Opinión Austral estará en Buenos Aires para la cobertura del Council of the Americas, donde participará el presidente Javier Milei.

Incertidumbre por la salida de Intercargo de Río Gallegos y Comodoro. El 30 de septiembre será la fecha clave ante el posible retiro del servicio.

Se cumplieron dos años del brutal crimen de Nelson Romero

Jubilaciones de las vocales del TSJ. Cristian Sánchez anticipó nuevas acciones judiciales ante la CPS

Caso Bauer: comenzó el juicio al expolicía acusado por el episodio en el que persiguió en moto a un menor que casi muere.

Tragedia en Puerto Santa Cruz: una mujer murió tras incendiarse su vivienda.

Continúan los rastrillajes en Río Gallegos para encontrar a César Aguilar y Alfredo Roa, ambos desaparecidos.

Gastón volvió a reencontrarse con su “mamá”. El perro viajó más de 1.000 kilómetros desde Río Gallegos hasta Gaiman.

Eduardo Canitrot habló en LU12 tras su viaje a Malvinas: “Hoy estoy en paz, cumplí”.