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La Policía de Santa Cruz continúa con la investigación por el hallazgo de un arma de fuego de grueso calibre, lista para ser disparada, en inmediaciones del Parque de los Dinosaurios de Río Gallegos. El procedimiento se produjo durante tareas de patrullaje y, por el momento, no existe una vinculación confirmada entre la persona involucrada y otros hechos investigados.

La Opinión Austral habló con el jefe de la División de Investigaciones Zona Sur, comisario mayor Luis Poblete, quien brindó una actualización sobre las actuaciones desarrolladas en los últimos casos resonantes de la capital santacruceña y se refirió al episodio ocurrido el lunes en calle Goti y Brunatti, en el barrio Natividad de Jesús.

Un hallazgo durante un patrullaje preventivo

El operativo tuvo lugar alrededor de las 14:00, cuando integrantes de la División de Investigaciones Zona Sur desarrollaban tareas de campo en ese sector. Los efectivos se desplazaban en un vehículo no identificable y, al advertir la situación, intervinieron para retirar el arma de la vía pública.

Poblete explicó que este tipo de unidades forma parte de las herramientas utilizadas por los investigadores para desplazarse por distintos puntos de la ciudad sin ser reconocidos.

“Nuestra gente es de Investigaciones y circula en un vehículo no identificable. Fue un hecho fortuito, un caso fortuito, en el cual nuestra gente tiene estado policial y tiene no solamente la facultad, sino la obligación de intervenir en este tipo de situaciones”, explicó el comisario mayor a LOA.

El Comisario Luis Poblete hablando con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Todavía no establecen vínculos con otros hechos

El hallazgo abrió distintas líneas para determinar quién portaba el armamento y cuáles eran sus intenciones. Una de las cuestiones que deberá establecerse es si existe alguna relación con otros episodios bajo análisis. “Por lo pronto no tenemos establecido que tenga relación con otros hechos. Eso todavía es materia de investigación”, sostuvo Poblete.

En las actuaciones interviene también la División Comisaría Tercera, cuyos efectivos trabajan junto con los investigadores para reunir información y reconstruir las circunstancias que rodearon el suceso.

Por el momento, desde la fuerza evitan adelantar conclusiones acerca de los motivos que llevaron al sospechoso a encontrarse con el arma en ese sector de Río Gallegos. Las distintas medidas permitirán determinar si surgen nuevos elementos de interés para el expediente.

El trabajo de las áreas especializadas

En otro orden de temas, Poblete se refirió al despliegue que llevan adelante las áreas de investigación en distintos puntos de la provincia. Según explicó, los equipos intervienen principalmente ante hechos de mayor complejidad y magnitud, además de realizar tareas de campo, reunir elementos y seguir diferentes líneas investigativas.

El comisario mayor detalló que este trabajo no se limita a la capital santacruceña, sino que “alcanza localidades como El Calafate, El Chaltén, la Cuenca, la zona norte y la zona centro”. A estas labores se suman procedimientos, controles vehiculares e identificaciones en distintos puntos de acceso.

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