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Tres jóvenes de 21, 24 y 26 años fueron detenidos en Río Gallegos, acusados de participar en un robo con arma blanca contra un adolescente de 16 años en el área céntrica. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo 11 de octubre, en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo.

Según informó la Policía, alrededor de las 00:30, dos menores alertaron a efectivos del Comando de Patrullas sobre el asalto, ocurrido momentos antes. De acuerdo con el relato de las víctimas, un grupo de hombres los abordó y amenazó al adolescente con un cuchillo para quitarle una mochila de estudio, prendas de vestir y otras pertenencias.

Tras el ataque, los sospechosos escaparon en dirección al barrio Belgrano. Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por los chicos, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda por distintos sectores.

Los localizaron en dos puntos de la ciudad

El primer sospechoso, de 21 años, fue ubicado en la intersección de las calles Chile y Maipú cuando intentaba darse a la fuga. En paralelo, con la colaboración de personal de la División Comisaría Quinta, los policías encontraron a los otros dos hombres sobre la calle Tucumán al 100.

Durante el palpado preventivo al individuo de 24 años, los efectivos detectaron un cuchillo entre sus prendas y recuperaron parte de los objetos denunciados como robados.

En el procedimiento también intervinieron agentes de la División Comisaría Primera y especialistas del Gabinete Criminalístico, quienes realizaron las pericias correspondientes y formalizaron el secuestro de los elementos encontrados.

A uno de los ladrones, de 24 años, le secuestraron un cuchillo y parte de las pertenencias sustraídas a la víctima.

La Justicia ordenó las detenciones

Para avanzar con la investigación, la Policía tomó declaraciones testimoniales, reunió información aportada por vecinos y obtuvo registros de las cámaras de seguridad de la zona, que serán incorporados al expediente.

Los tres implicados fueron trasladados a la División Judicial para la confección de fichas dactiloscópicas y la verificación de sus antecedentes a nivel provincial y nacional.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Río Gallegos, a cargo del doctor Gerardo Giménez, los sospechosos quedaron aprehendidos y, una vez cumplidos los plazos legales, pasaron a revestir carácter de detenidos comunicados.

El sumario policial será elevado durante la jornada del lunes para que la sede judicial determine los próximos pasos procesales. La investigación busca establecer las circunstancias del asalto y la participación de cada uno de los involucrados.

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