Un alarmante incendio de residuos en el Vaciadero Municipal de Puerto San Julián generó alerta y requirió la rápida intervención de la División Cuartel 3 de Bomberos.

El fuego, que comenzó de manera pequeña, se propagó con rapidez debido a los fuertes vientos, lo que dificultó las tareas de control. El equipo debió desplegar líneas de ataque y realizar cinco recargas de agua, enfrentando además la fisura de la línea devanadera.

El vaciadero municipal se vio afectado por un incendio.

Los bomberos contaron con el apoyo clave del aguatero y de la maquinaria de Obras Públicas de la Municipalidad para sofocar los focos más grandes.

La causa del incendio se encuentra bajo investigación, y pese a los inconvenientes, la labor concluyó con éxito.

