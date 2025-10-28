Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un alarmante incendio de residuos en el Vaciadero Municipal de Puerto San Julián generó alerta y requirió la rápida intervención de la División Cuartel 3 de Bomberos.
El fuego, que comenzó de manera pequeña, se propagó con rapidez debido a los fuertes vientos, lo que dificultó las tareas de control. El equipo debió desplegar líneas de ataque y realizar cinco recargas de agua, enfrentando además la fisura de la línea devanadera.
Los bomberos contaron con el apoyo clave del aguatero y de la maquinaria de Obras Públicas de la Municipalidad para sofocar los focos más grandes.
La causa del incendio se encuentra bajo investigación, y pese a los inconvenientes, la labor concluyó con éxito.
