Una tarde que pudo haber tenido un desenlace trágico terminó sin víctimas fatales, pero con importantes daños materiales, cuando dos vehículos, ambos conducidos por mujeres, protagonizaron un fuerte choque en la esquina de las calles Ameghino y Alfonsín de Río Gallegos. El siniestro se habría originado por el desinterés de una de las conductoras en respetar una señal de “pare”, una práctica que, lamentablemente, sigue siendo demasiado común en las calles argentinas.

El choque se produjo en horas de la tarde de este jueves, en la intersección de las calles Ameghino y Alfonsín, una de las zonas de mayor tráfico vehicular de la capital de Santa Cruz. Alrededor de las 16:30, dos vehículos colisionaron con gran violencia: un Peugeot y un automóvil de la marca china BAIC. Afortunadamente, las conductoras de ambos rodados no sufrieron lesiones, aunque los daños materiales fueron significativos, lo que evidenció la violencia del impacto.

Los daños que presentó uno de los rodados. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El incidente se desarrolló en una esquina donde se encuentra una señal de “pare“, que, según las primeras informaciones, no fue respetada por una de las conductoras. La falta de atención a las señales de tránsito es un factor recurrente en los accidentes viales de todo el país, y este choque no fue la excepción. La omisión de una regla básica de circulación resultó en una colisión que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves si no se hubiese dado la particularidad de que en ese momento no había peatones circulando por la zona.

Uno de los vehículos involucrados, el de la marca BAIC, terminó fuera de la calzada, subido sobre la vereda. Esta situación, si bien dejó el vehículo en una posición comprometida, tuvo la suerte de no generar víctimas, ya que no había transeúntes en ese preciso lugar al momento del siniestro.