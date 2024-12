Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado jueves 19 de diciembre, Bárbara Belén Arce, de 27 años se quitó la vida en Río Turbio y su familia denuncia que el continuo hostigamiento de su expareja la llevó a tomar esa drástica decisión.

“Desde muy pequeña fue abusada, hostigada y maltratada por el que es el padre de sus hijos, P.N., todos lo conocen al igual que a su familia. Ella tenía 15 años cuando que este tipo la embarazo, en ese momento comenzó su calvario encierros, golpes, maltratos psicológicos y de todo tipo”, señaló su hermana María Arce a través de sus redes sociales.

Además, aseguró que desde hace tiempo la joven buscaba la manera de escapar y no podía. “Logró separarse ya con sus 3 hijitos pero eso no la liberó, al contrario el hostigamiento y la violencia se hizo mucho grande. No la dejaba vivir, iba a parar a la policía dos por tres para denunciarlo y pedir que la protejan, cosa que no sucedía”.

Aunque, en principio el caso estaba a cargo de la jueza Romina Frías, luego intervino la jueza Betina Bustos al subrogarla. Según denuncia la familia, en vez de brindarle una solución, la sacaron de su casa y le quitaron la tenencia de sus 3 hijos para dársela al padre, pese a que las pericias psicológicas de P.N. “le dieron mal por ser violento, narcisista”. “Ella no podía ver a sus hijos, ni podía hablarles porque él manejaba todo”, apuntó María.

“Mí hermana buscó ayuda, un abogado, arreglo una casa , tenía un trabajo y estudiaba para poder recuperar a sus hijos y no basto… Todo el maldito sistema que protege y acompaña al victimario, acorralaron a mí hermana, la sometieron, la empujaron a tomar esta decisión”, apuntó y pidió que se haga justicia.