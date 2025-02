Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino del barrio Chimen Aike de Río Gallegos perdió todo al incendiarse su casa, el pasado jueves por la noche. El siniestro se produjo de manera accidental y, por fortuna, al momento de desatarse el foco ígneo no había nadie en el inmueble, por lo que no hubo que lamentar personas lesionadas. No obstante, las pérdidas materiales fueron casi totales para el damnificado.

La vivienda se ubica en la calle 51 entre 40 y 44. Un cortocircuito fue el causal del incendio, según pudo conocer La Opinión Austral. Personal de la Comisaría Séptima y de la Unidad Segunda de Bomberos intervinieron en el lugar.

Los propios vecinos del lugar fueron los primeros en actuar al ver las llamas, intentando contener el fuego, hasta el arribo del personal bomberíl. Pese al gran esfuerzo, el fuego consumió casi por completo la vivienda.

Tras el lamentable suceso, amigos y familiares de Diego Pérez -el damnificado- lanzaron una colecta solidaria para ayudarlo. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 2966-612844

Familiares y amigos trabajando en la reconstrucción de la casa.

FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En diálogo con el móvil de La Opinión Austral, mientras trabajaba en la limpieza y reconstrucción de su casa, Diego dijo que fue notificado del incendio cerca de las 21:30 horas del jueves. “Me llamaron mis amigos y me avisaron que se incendiaba mi casa” y precisó: “Fue por un cortocircuito. Agarró un escritorio con papeles y de ahí un colchón, ropa… de todo. Hasta el entretecho, se quemó la mayor parte. Se llenó todo de hollín. Los vidrios de las ventanas también se explotaron”

Diego vive hace dos años en el barrio Chimen Aike junto a su esposa.

“Mis vecinos organizaron una campaña y gracias a Dios estamos recibiendo ayuda. Nos trajeron una puerta y vidrios, por suerte tenemos colaboración. Toda ayuda será bienvenida“, cerró.