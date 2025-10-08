Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer de 72 años murió este martes por la mañana tras un vuelco fatal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 2476, en las inmediaciones del paraje Lemarchand, en la provincia de Santa Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, cuando un vehículo Fiat Cronos que viajaba desde Río Gallegos con destino a Puerto Madryn perdió el control y dio varios giros antes de terminar fuera de la calzada.

Según confirmaron fuentes oficiales a La Opinión Austral, en el auto viajaban cinco personas: una mujer de 34 años que conducía, su madre de 72 años —quien falleció en el lugar—, su pareja y dos hijas menores.

La víctima murió en el acto

Tras el accidente, personal de la Unidad Operativa Caminera Güer Aike acudió rápidamente al lugar del siniestro, junto con efectivos policiales, bomberos y ambulancias del hospital local y de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena.

Al llegar, los equipos constataron el fallecimiento de la mujer de 72 años, que viajaba en el asiento trasero. En tanto, una de las menores resultó con lesiones y fue trasladada de urgencia al hospital regional de Río Gallegos para su atención médica.

Los otros tres ocupantes —la conductora, su pareja y la otra niña— no presentaron heridas de gravedad, aunque también fueron atendidos de manera preventiva.

Intervención judicial y pericias en el lugar

Por disposición del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, se dispuso la realización de pericias accidentológicas, la toma de testimonios a los involucrados y el traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial.

En el sitio trabajó personal de la División Accidentología Vial, que llevó adelante las tareas de medición y levantamiento de evidencias para determinar las causas del siniestro.

El vehículo siniestrado fue retirado por una grúa policial y quedó bajo resguardo en la dependencia actuante. Además, colaboraron agentes de Vialidad Nacional y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial para garantizar la seguridad del tránsito mientras se realizaban las tareas periciales.

Una ruta marcada por los accidentes

La Ruta Nacional N° 3, que conecta el norte y sur de Santa Cruz, ha sido escenario de numerosos accidentes viales en los últimos meses. Las autoridades provinciales insisten en la importancia de extremar las precauciones al conducir, especialmente en tramos donde las condiciones climáticas y del pavimento pueden ser adversas.