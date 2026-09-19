Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Río Gallegos, la lucha contra el material de abuso sexual infantil (MASI) sumó un nuevo capítulo tras un operativo articulado a partir de alertas de la red Missing Children y la organización internacional NCMEC. Las actuaciones terminaron con el secuestro de equipamiento clave y la demora de un hombre mayor de edad.

“La división viene trabajando a diario con reportes internacionales sobre material sensible respecto a la temática de abuso sexual infantil, por tenencia y distribución”, explicó el subcomisario Mario Javier Avila, jefe de la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz, en diálogo exclusivo con el móvil de LU12 AM680 y La Opinión Austral.

El jefe policial detalló los minuciosos engranajes que se mueven detrás de cada procedimiento: “A través de tareas e investigación en plataformas digitales reunimos pruebas y evidencias necesarias para luego brindarle todo al magistrado judicial. Este trabajo se viene llevando a cabo y lleva cierto tiempo”.

El reciente despliegue policial culminó con la requisa de un inmueble en calle Los Pingüinos, detrás de la Autovía 17 de Octubre, donde los peritos de Cibercrimen lograron incautar elementos informáticos cruciales para el avance de la causa penal. “Secuestramos teléfonos celulares, CPU y otros dispositivos con acceso a Internet“, graficó Avila respecto de la prueba. En cuanto a la situación procesal del imputado, el subcomisario aclaró que “por el momento fue una persona demorada, un adulto mayor, y quedó a disposición de la Justicia”.

Este nuevo procedimiento no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de un trabajo sostenido. Si bien el subcomisario Avila fue prudente y no quiso estimar cuantos allanamientos por MASI han realizado en el año ya que “durante 2026 fueron varios”, de acuerdo a los operativos difundidos oficialmente la División Cibercrimen ya concretó al menos 13 allanamientos vinculados a este flagelo en Río Gallegos.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 29 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La seguidilla comenzó con intensidad en abril, cuando se ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en el marco del megaoperativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, coordinado junto a la DDI local y supervisado a nivel global. Hubo más operativos en junio con dos allanamientos con resultados positivos en el barrio San Benito y en la calle Prefectura Naval, cerrando el mapa provisorio en septiembre con otras dos intervenciones independientes surgidas del monitoreo constante de la National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Al ser consultado sobre si existe una trama o red que unifique estos procedimientos en la ciudad, el jefe de Cibercrimen descartó un entramado único, aunque remarcó patrones delictivos idénticos a la hora de operar en la web. Al comparar estas actuaciones con operativos de meses atrás, el funcionario policial remarcó: “Estos hechos en sí tienen la misma vinculación en la parte de la infracción de cómo se comete el delito, pero no se vinculan entre sí. Siempre son hechos nuevos y autores diferentes“.

Leé más notas de La Opinión Austral