ADOSAC rechazó la oferta salarial del gobierno y advirtió sobre posible movilización El gremio docente rechazó por unanimidad la oferta del gobierno provincial, al considerarla insuficiente. Exige un incremento del 50%. Adosac, advirtió que podrían movilizarse en la semana del 17 de febrero y responsabilizó al gobierno provincial del "no inicio del ciclo lectivo 2025 si no hay recomposición salarial".

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) rechazó por unanimidad la oferta salarial del gobierno provincial y advierte sobre una posible movilización en caso de no recibir una mejora en la propuesta. La medida fue tomada en el Congreso Provincial del sindicato, donde las 14 filiales coincidieron en que la oferta es insuficiente para cubrir las necesidades del sector docente.

El gremio sostiene que la propuesta del gobierno, que contempla un aumento del 2% mensual hasta junio, es insuficiente frente a la necesidad de una recomposición del 50% para alcanzar la canasta básica de pobreza. Según ADOSAC, esta oferta apenas cubriría la inflación y podría incluso quedar por debajo del índice de aumento de precios.

El sindicato también manifestó su preocupación por las condiciones edilicias de las escuelas, asegurando que el mantenimiento y refacción de los edificios escolares ha sido deficiente o inexistente. Además, denunció la falta de prestaciones adecuadas por parte de la Caja de Servicios Sociales (CSS), que ha reducido en un 50% el vademécum y no cubre la totalidad de las localidades de la provincia.

Otro de los puntos discutidos en el Congreso fue la amenaza a los puestos de trabajo docentes debido al cierre de cursos y la posible clausura de un jardín maternal en Río Gallegos. Especialmente, se ven en riesgo los cargos en nivel inicial, secundario y en la modalidad de adultos.

Posible movilización

De no haber una respuesta favorable por parte del gobierno, ADOSAC convocará una movilización en la semana del 17 de febrero. El sindicato reafirmó el mandato de diciembre de 2024 y advirtió que “el gobierno provincial será el responsable del no inicio del ciclo lectivo 2025 si no hay recomposición salarial acorde a la canasta CBT, soluciones laborales, edilicias yen las prestaciones de la CSS”.