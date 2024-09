Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso viajó junto a parte de su equipo de gobierno a la localidad de Puerto San Julián para participar de la celebración en el mástil mayor por el 123° aniversario. Lo hizo invitado por el jefe comunal de la localidad, Daniel Gardonio, uno de los principales artífices de la alianza entre un sector de la UCR con el partido SER Santa Cruz que llevó a Claudio Vidal a la gobernación.

La presencia de Grasso en San Julián no debería ser noticia, pero los primeros nueve meses de gestión fueron muy difíciles en la relación entre la capital y la gobernación. De hecho, se podría decir en términos deportivos que el jefe comunal de Río Gallegos fue completamente “visitante” en la ciudad de la zona centro de la provincia. En el festejo se encontraban el Gabinete provincial encabezado por el gobernador y los intendentes que responden al sector político de “Por Santa Cruz“, como se definió ese frente electoral en 2022.

Al llegar al acto, el jefe comunal de la capital se saludó -dentro del municipio- con todos aquellos que estaban presentes. Con el primero que se cruzó y se dieron un abrazo fue el diputado por el pueblo de San Julián, Mario Piero Boffi, un aliado del intendente Gardonio e integrante del bloque de Por Santa Cruz en la Cámara de Diputados. Luego se estrechó respetuosamente la mano con el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez.

Unos pasos más adelante se cruzó con el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón, con quien viene teniendo evidentes diferencias desde la asunción de ambos el 10 de diciembre pasado. Para sorpresa de muchos, no sólo hubo un saludo, sino que hubo un abrazo con beso en la mejilla incluido y hasta una risa cordial de ambos.

No trascendió foto ni video de un encuentro entre Vidal y Grasso. De hecho, en los videos institucionales, tanto del Gobierno provincial, como así también del municipio de Puerto San Julián y el de Río Gallegos, no se ve ninguna imagen donde se los pueda observar siquiera cerca uno del otro. La Opinión Austral pudo confirmar que ese encuentro no se dio.

El acto

El primero en tomar la palabra en el acto central por el 123 aniversario fue el intendente Daniel Gardonio, quien destacó el apoyo del Gobierno provincial a su localidad. “En pocos días podremos iniciar la obra de gas para 500 lotes, cuyos fondos fueron depositados la semana pasada”, manifestó. Tras este habló el gobernador Claudio Vidal.

En cuanto al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, le entregó a su par de Puerto San Julián un presente en representación de los vecinos y vecinas de Río Gallegos. Estuvieron presentes en el acto el gobernador Claudio Vidal, intendentes, funcionarios y legisladores.

A su vez, presenció el desfile cívico militar que se desarrolló en la avenida principal de Puerto San Julián. Grasso estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Robles; la secretaria de Gobierno, Sara Delgado; la secretaria de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo; la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez; el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, y la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso.

“Fuimos a acompañar al intendente (Daniel) Gardonio, que invitó al intendente (Pablo) Grasso“. Se trató de “una jornada democrática“, expresó a este medio el jefe de Gabinete del municipio de la capital provincial, Diego Robles.