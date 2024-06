“Para nosotros esta es una conmemoración muy importante. Venir y juntarnos con familiares y amigos. Yo tenía 16 años cuando estaba en la casa de un amigo acompañándolo porque su papá no había salido del socavón y me trae ese recuerdo”, comentó el intendente de 28 de Noviembre, Aldo Aravena, en diálogo con La Opinión Austral.

Fue al participar de la vigilia a 20 años de la tragedia de los 14 mineros en la Mina 5 de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). “Tenemos que acompañar más que nunca. Sabemos que se vienen tiempos difíciles para YCRT”, advirtió Aravena y apuntó contra “gente que no ha puesto lo que tiene que poner para que la empresa pueda seguir de pie y hoy debemos estar más juntos que nunca”, opinó.

En este sentido, dijo que “necesitamos de todos para poder salir adelante” y trazó un paralelismo con la situación de la empresa durante la tragedia en 2004, cuando se encontraba privatizada. “Eran trabajadores que hacían su labor en malas condiciones, que sin embargo entraban al socavón y hacían su trabajo. Hoy está pasando algo similar, con pocos recursos, sin inversiones y los mineros siguen trabajando. Espero que no tengamos que lamentar otra tragedia”, advirtió.

Por eso, apeló “a todo el arco político de Santa Cruz para revertir esto y hacer un llamado -si bien es un gobierno nacional que no escucha- que desde Buenos Aires no se pueden tomar decisiones con respecto al lugar donde estamos porque no la conocen y no saben en qué condiciones está”.

