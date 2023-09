“Este edificio me trae muchos recuerdos“, indicó la gobernadora Alicia Kirchner apenas cruzó unos pasos de la histórica redacción del diario La Opinión Austral. Habían pasado sólo unas horas de la presentación de “Hechos para Crecer. Hechos para Creer” en el obispado de Río Gallegos, un resumen de sus dos gestiones al frente de la gobernación de Santa Cruz. “Acá trabajó mi papá (Néstor Carlos Kirchner), le llevaba los números a Alberto (Raúl) Segovia, no me acuerdo si del diario o de la radio LU12; eran muy amigos”, remarcó sobre quien fuera el director del medio decano de la Patagonia.

No es la primera vez que Alicia recuerda en público a su padre. “Mi papá era muy peronista, diría evitista“, le había dicho meses atrás al actual director del Grupo La Opinión Austral, Hugo Ferrer, en la previa a la presentación del nuevo Ministerio de la Igualdad e Integración. “Este diario y sus periodistas acompañaron el devenir histórico de una provincia joven“, había dicho la mandataria provincial en el último aniversario del multimedio.

Saludó a cada trabajador con un beso en la mejilla y hasta se quedó mirando cómo uno de los cronistas de deportes, Matías Carabajal, titulaba una nota de la Liga de Fútbol Independiente de los Barrios. “¿Cómo estás acá?, ¿te sentís cómodo?”, le preguntó a uno de los más jóvenes de la redacción. A la mayoría de los más grandes ya los conocía y recordó que hacía unos tres años había visitado el lugar, pero que notaba algunos cambios. Su sorpresa fue mayor cuando bajó al área de audiovisuales del multimedios, ubicado en la planta baja del edificio.

“Acá antes estaba ubicada la imprenta“, le comentó el periodista Pablo Manuel, sobre el sitio donde ahora se encuentra un enorme estudio con varios “escenarios” de reportajes y trasmisión. En la sala contigua se encuentra la “Houston”, como le dicen al área de controles donde los editores, productores y sonidistas crean los contenidos. “Esto creo que no estaba cuando vine”, sugirió la gobernadora sobre su anterior paso por La Opinión Austral.

Luego le alcanzó su campera a Marga, una de las personas que la acompaña siempre y de mayor confianza. El secretario Pablo Ulloa, la presidenta de la Agencia de Medios Viviana Lazarte y la asesora Romina Carabelo fueron las personas que la acompañaron. Alicia se mostró distendida y tranquila y al término de la entrevista no faltaron las fotos con aquellos que se quisieron quedar con una imagen de una de las dirigentes más importantes de la provincia de las últimas décadas.

