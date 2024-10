Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La “Comisión Permanente de Industria” de la Cámara de Diputados de la Nación trabajó junto a especialistas en el marco normativo que impulse el desarrollo de la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones y sus derivados.

La diputada Ana María Romero (Chubut) es la presidente de la comisión y estuvo acompañada de empresarios del sector que aguardan por la legislación nacional para avanzar en las inversiones previstas. el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, no pudo participar debido a problemas de conexión de internet.

Proyecto de ley

El primero en exponer fue Juan Carlos Villalonga, presidente de la Plataforma H2 Argentina. “La potencialidad del desarrollo de esta industria en Argentina es grande y es apropiado que se trate en Diputados, se suele simplificar el hidrógeno con fines energéticos y eso reduce lo que significa esta industria para el país. Es un proceso de gran envergadura“, señaló.

Observó que el hidrógeno tiene fines energéticos pero también sirve como insumo industrial. “Si le damos esta mirada se puede entender cabalmente el sentido de la propuesta que llevamos adelante, muchos países juegan fuertemente con políticas vigorosas y serán grandes demandantes del hidrógeno modificando su infraestructura, al igual los que apuestan ser exportadores”.

Señaló que el mercado estará maduro a partir del 2030. “En el 2001 hicimos una propuesta de ley tomada por el entonces diputado Gustavo Menna (Chubut) y cuando fue senador lo hizo Ignacio Torres, hoy gobernador de Chubut,”. En esta línea, la ONG realizó una “revisión y comparativa de la propuesta del Gobierno nacional que fue elevada en el 2023, mientras que este año realizamos una actualización de un proyecto de ley con este nuevo contexto”, dijo.

Carina Quispe de Plataforma H2 Argentina dijo que “la sanción del RIGI plantea nuevo estándar al ser un régimen agresivo de los sistemas fiscales y aduaneros que promueve estabilidad”. De esta manera, avanzaron en una actualización del proyecto girado el Congreso de la Nación, “hoy estamos enfocados en el hidrógeno verde e incorporamos el de baja emisiones“.

La plataforma identificó doce aspectos fundamentales a trabajar en el país para la economía del hidrógeno y destacó que “debe tener un marco normativo integral para el desarrollo este vector. Uno de los puntos claves es el plazo de ingreso al régimen y la duración de los beneficios“, “propusimos plazos diferentes para el ingreso entre el hidrógeno verde (20 años) y el de baja emisiones (10 años)”, mientras que la duración de la estabilidad en la inversión será de 15 a 30 años.

La especialista precisó que la producción mundial escalará hacia 2035 al 2040 y que “para acompañar ese mercado se debe planificar una ventana de amplios plazos“. Se trata de un punto necesario de ser legislado en Argentina para dar las garantías que demanda el inversor.

Además se hizo foco en la Estrategia Nacional de Desarrollo de Hidrógeno un documento heredado del pasado Gobierno nacional. En ese documento se analizó la infraestructura portuaria del litoral patagónico. “Hacia el 2045 y el 2050 es cuando los polos exportadores de hidrógeno estarán a gran escala“. Así es que a la hora de legislar se debe considerar estos plazos y se puede generar un efecto inverso al incentivo.

En otro orden, precisó que los “componentes nacionales (producción nacional de insumos) no deben aparecer como condición de ingreso al RIGI, será una barrera”, “si se exigen componentes que no se fabrican en argentina no será posible desarrollar los proyectos”.

Empresarios

El espacio de debate fue propicio para que los representantes argentinos de las compañías internacionales expresen la necesidad de sancionar le lay nacional apostando al crecimiento de este sector industrial junto a la promoción de la infraestructura necesaria.

De esta manera, Santiago Enriquez, coordinador de Proyectos de Hidrógeno Verde de la AHK Argentina, dijo que “estamos ante una nueva industria que en los próximos años va a repuntar”, y que “Argentina tiene que estar preparada, porque es un actor fundamental, con potencial de exportar hidrógeno”.

Luego, el agregado de Cooperación de la Unión Europea, Pablo Iglesias Rumbo, manifestó su compromiso por cooperar con Argentina, al hacer hincapié en “la importancia de una ley de hidrógeno para el país, y del hidrógeno para la Unión Europea“. “Es necesaria una ley que sirva para el desarrollo de una industria a nivel global”, consideró.

Desde la Cámara Eólica Argentina (CEA), el gerente general Héctor Ruiz Moreno, pidió “tener en cuenta la visión de los inversores“, al señalar que “el marco regulatorio tiene que dar seguridad jurídica y estabilidad fiscal“.

En la misma línea, Lucila Bustos, de ABO Energy Argentina, planteó el desafío de “competir a nivel mundial con otros actores que también le están dedicando muchos recursos normativos a este tema”, y al respecto, explicó que “el hidrógeno permite industrialización y que la Argentina tiene back up para lograrlo”.

Además, durante la reunión expusieron representantes de distintas empresas: CWP Global, Ordex Green Hydrogen, RP Global y T.E.S (Transición Energética Sostenible).

Asimismo, se recordó que en la reunión anterior de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, se avanzó en el tratamiento de un marco normativo para garantizar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde.