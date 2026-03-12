En el marco del evento Argentina Week 2026, que se desarrolla del 9 al 13 de marzo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó del panel central vinculado al sector energético y cerró la agenda de exposiciones de gobernadores argentinos ante inversores internacionales.

La actividad se llevó a cabo este jueves por la mañana en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, en el encuentro denominado “Mesas Sectoriales de Inversión con Gobernadores Argentinos” (Sectoral Investment Roundtables with Argentine Governors).

Del panel participaron también los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), ante un auditorio integrado por empresarios, fondos de inversión y representantes del sector financiero internacional.

De izq. a der.: Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén), durante su participación en Argentina Week en Nueva York.

La jornada estuvo moderada por Lesly Henderson Rubio, directora ejecutiva del US-Argentina Business Council (USABC), y tuvo como ejes el desarrollo de gas natural licuado (LNG), las energías renovables, la infraestructura energética y las oportunidades de inversión en el país.

Chubut: seguridad jurídica

Durante su exposición, Torres destacó que la demanda global de energía crece de manera sostenida, impulsada por el avance de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías, y planteó que Argentina atraviesa un escenario distinto al de los últimos años.

“Hoy existe una oportunidad inédita: el Estado nacional y las provincias estamos trabajando juntos para generar previsibilidad en un país federal, donde los recursos naturales son de las provincias y el orden macroeconómico vuelve a ser una condición básica para el desarrollo”, señaló.

El petróleo y la energía, temas de presentación de los gobernadores patagónicos.

En ese sentido, el mandatario subrayó que la confianza es el principal activo para atraer inversiones de largo plazo.

“Es importante ordenar la economía en un país que históricamente tuvo volatilidad que nos hizo poco confiables. Generar confianza es tener seguridad jurídica, reglas claras y un marco normativo que incentive la inversión”, sostuvo.

Energías renovables

En relación con el desarrollo energético, Torres aseguró que Chubut posee uno de los mayores potenciales eólicos del mundo, aunque remarcó que el principal desafío es ampliar la infraestructura de transporte eléctrico.

“Así como necesitamos gasoductos, también necesitamos líneas de alta tensión. Chubut tiene los mejores rindes de viento del mundo, pero el desafío es cómo transportar esa energía”, explicó.

La energía eólica, otro de los importantes valores de Chubut.

En ese sentido, destacó el proyecto de construcción de una nueva línea de 500 kV, que permitirá triplicar la capacidad eólica de la provincia, reducir costos energéticos y generar nuevas oportunidades de empleo.

“Cuando hay proyectos verdaderamente rentables, el sector privado puede ser un socio estratégico para financiar grandes obras de infraestructura. Ese es el camino que estamos impulsando”, afirmó.

Nuevas oportunidades de mercado

Torres destacó las condiciones naturales y geográficas de Chubut para el desarrollo de nuevas industrias vinculadas a la economía del conocimiento.

“Chubut tiene grandes extensiones de tierra, puertos de aguas profundas y un clima frío ideal para el funcionamiento de Data Centers, por eso próximamente vamos a presentar un proyecto de ley de alivio fiscal y promoción de este tipo de inversiones”, anticipó.

“Queremos marcar una diferencia con tiempos pasados, donde el debate para el que quería invertir en la Argentina era cuánto se le iba a cobrar o cuántos obstáculos se le iban a poner. Nuestro objetivo es desburocratizar, agilizar procesos y generar condiciones para que lleguen nuevas inversiones”, concluyó.

Acuerdo de Competitividad

Finalmente, el Gobernador se refirió a la actividad hidrocarburífera en la provincia y las gestiones realizadas para el sostenimiento y fortalecimiento del empleo en el sector: “Chubut tiene un desafío enorme en una cuenca madura, donde si bien hay potencial en materia de no convencional, el tiempo nos insta a ser más competitivos. Y en el marco de ese desafío, nos sentamos con el Ministro de Economía y con el Secretario de Energía de la Nación, y planteamos cómo podemos ser más competitivos”, explicó.

Sobre este punto, Torres detalló que “existen distintos ‘cuellos de botella’ que atentan contra la competitividad”, incluso en términos fiscales, de operatividad y de infraestructura, y agregó que “abrimos dos líneas de trabajo”: una Mesa de Competitividad en la cual Nación se comprometió a eliminar las retenciones al petróleo convencional, mientras que la provincia se comprometió a bajar las regalías en las áreas marginales.

Torres destacó la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos convencionales en el marco de un Acuerdo de Competitividad.

“Las operadoras, en un hecho inédito, se comprometieron a reinvertir la totalidad de ese ahorro fiscal para reducir el declive de la cuenca o revertirlo en algunas áreas. Y lo más importante es que los trabajadores se sentaron en la mesa y se pusieron a disposición para colaborar y operar de manera más eficiente”, expresó el titular del Ejecutivo.

En este contexto, el mandatario destacó la posibilidad de que empresas de los Estados Unidos se asocien con firmas locales para potenciar la exploración no convencional, y subrayó dos medidas clave para el sostenimiento del sector.

Por un lado, la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos convencionales en el marco de un Acuerdo de Competitividad del que formaron parte trabajadores, provincia, gremios, operadoras y el Estado nacional. Por otro, la quita de aranceles a los polímeros, un insumo fundamental para la recuperación terciaria de la actividad, concluyó Torres.