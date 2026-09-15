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La sala del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz volvió a tener este lunes una escena institucional que, hasta hace pocos meses, parecía difícil de imaginar: Eduardo Emilio Sosa, ya en funciones como Procurador General, tomó por primera vez un juramento de ley.

El acto fue formal y sobrio. Sosa encabezó la ceremonia para recibir el juramento de Micaela Nahir Narvarte, quien asumió como letrada adjunta del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del máximo órgano judicial provincial, Gabriel Contreras, y de los vocales Fernando Miguel Basanta, Sergio Edgardo Acevedo y Juan Lucio Ramón de la Vega. También estuvo presente el fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, Lisandro de la Torre, además de magistrados, funcionarios, secretarios y jefes de despacho del Poder Judicial.

No hubo invitados externos. Después de las autoridades y funcionarios ubicados en los primeros lugares, la presencia institucional estuvo conformada principalmente por integrantes de la estructura judicial.

La imagen central del acto quedó registrada con Eduardo Sosa tomando juramento a Micaela Narvarte, acompañado por Contreras y De la Torre, en una escena que representa el comienzo de una nueva etapa dentro del Ministerio Público Fiscal ante el máximo tribunal provincial.

La primera jura de Sosa después de más de 30 años

La importancia de la ceremonia excedió el nombramiento de Narvarte. Fue también el primer acto de este tipo encabezado por Sosa desde que regresó formalmente a la Procuración General, después de más de tres décadas de una historia judicial atravesada por su desplazamiento, los reclamos posteriores y finalmente su restitución.

Sosa había jurado como Procurador General el 3 de julio de 2026, luego de que el gobernador Claudio Vidal dispusiera su restitución mediante el Decreto N° 644, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del acuerdo otorgado por la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Eduardo Sosa y Micaela Narvarte.

Entre aquella jura y la ceremonia de este lunes 14 de septiembre transcurrieron 73 días. Poco más de dos meses después de regresar al cargo, Sosa encabezó su primer acto formal de juramento y lo hizo para incorporar a quien será una pieza de apoyo en el trabajo del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior para destrabar una serie de causas judiciales que reclaman abogados de la matrícula que representan a ciudadanos de Santa Cruz.

En aquella primera ceremonia, al asumir nuevamente como Procurador, Sosa había sintetizado el desafío que tenía por delante: “Tengo una sensación de extrañamiento y de satisfacción de saber que se llegó a buen puerto”. También había planteado el objetivo de su regreso: “tratar de ver si uno puede aportar lo mejor posible para las cosas, en definitiva, vayan mejorando y solucionándose”. Ahora, con la primera designación formal tomada bajo su autoridad, comienza a verse cómo se conformará el equipo que lo acompañará en esa tarea.

Micaela Narvarte, la primera incorporación

La protagonista formal del acto fue Narvarte, quien desde este lunes se desempeña como letrada adjunta del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia.

Micaela Nahir Narvarte es hija de Carlos Narvarte, el conocido exjuez de Instrucción en lo Penal y del Menor de El Calafate, que tuvo una carrera de 19 años en la Justicia donde se destacó por la investigación del homicidio de Fabián Gutiérrez (exsecretario presidencial de Cristina Kirchner) en 2020 y los primeros rastrillajes en la histórica desaparición de la niña Sofía Herrera.

Micaela Narvarte asumió como Letrada Adjunta en el ámbito del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia.

Su hija se egresó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajó por mas de 3 años en distintas Defensorías del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Hasta que en septiembre de 2025 atrás Lisandro de la Torre le tomó juramento como Letrada Adjunta de la Fiscalía N° 2 ante los Juzgados de Primera Instancia de Río Gallegos. Un año después, exactamente, ascendió formalmente al máximo tribunal de la provincia.

Allí trabajará sobre expedientes que llegan a esa instancia luego de atravesar las etapas inferiores y que requieren análisis jurídico antes de las decisiones correspondientes.

Entre sus tareas estará la asistencia directa al Procurador General y al fiscal ante el Tribunal, Lisandro de la Torre, en la elaboración de proyectos de dictámenes y opiniones jurídicas vinculadas con causas que llegan al Tribunal Superior mediante recursos extraordinarios.

La nueva letrada adjunta también tendrá intervención en expedientes de relevancia institucional, cuestiones de constitucionalidad, conflictos de poderes y revisiones definitivas en materia penal y civil.

Acelerar las causas

La designación ocurre, además, en un contexto en el que la estructura judicial busca cubrir vacantes consideradas estratégicas y agilizar el movimiento de expedientes.

En ese esquema, la llegada de Narvarte aparece como el primer movimiento visible de la gestión de Sosa en el armado de su equipo desde que asumió nuevamente la Procuración.

El Poder Judicial tiene varios reclamos formales por la “grave mora judicial en las instancias de revisión”. A principios de septiembre de 2026, el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC) elevó un reclamo formal de intervención urgente ante el TSJ debido a un panorama crítico de demoras de hasta cuatro años.

El mismo día de la jura de Narvarte, el TSJ aprobó una nueva reglamentación con la intención declarada de agilizar los plazos. El Acuerdo tuvo una amplia mayoría inédita. La votaron a favor Daniel Mariani, Paula Ludueña, Fernando Basanta, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Lucio de la Vega y el presidente del TSJ, Gabriel N. Contreras Agüero. En cambio votó en disidencia la vocal Renée Fernández mientras que Alicia de los Ángeles Mercau se encontraba en comisión de servicios, tal como informó La Opinión Austral.

La primera fila

La primera fila estuvo integrada por referentes centrales de la Justicia santacruceña. El vocal Fernando Miguel Basanta, que no se pierde ninguno acto de jura, se sentó delante de todos y en el centro. A su derecha se ubicaron Sergio Edgardo Acevedo y Juan Lucio Ramón de la Vega.

Entre los magistrados presentes se encontraba la Dra. Yamila Jennifer Bórquez, jueza titular del Juzgado Provincial de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de Río Gallegos. Bórquez asumió formalmente el cargo a mediados de 2025, en reemplazo de la Dra. Valeria López Lestón.

También estuvo el Dr. Fernando José Zanetta, juez titular del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, y el Dr. Gerardo Antonio Giménez, quien asumió a mediados de 2025 como juez titular del Juzgado Provincial de Instrucción Penal N° 3 de Río Gallegos, cubriendo la vacante tras la jubilación de la Dra. Rosana Suárez.

La presencia del juez Gerardo Giménez no pasó inadvertida para varios observadores de la órbita judicial. El funcionario judicial se encuentra al frente de causas que recientemente avanzaron en su juzgado. ¿Hubo un momento de tensión en el acto de la jura con el juez Giménez? La Opinión Austral pudo saber que allegados están en alerta porque saben que “esto recién empieza”.